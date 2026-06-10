The Moscow Times și „Ostorojno, Moskva” („Atenție, Moscova”) notează că trei incidente cu mașini-capcană au avut loc marți în Moscova și în regiunea din jurul capitalei Rusiei, unul dintre ele implicându-l pe colonelul Damir Davîdov.

Centrul comercial Nebo, situat în vestul Moscovei, a fost evacuat în jurul orei locale 18.00 din cauza descoperirii unui „obiect suspect” sub o mașină parcată acolo.

Cu puțin timp înainte, o explozie a avut loc în cartierul Konkovo, situat în sud-vestul Moscovei. Un autovehicul electric Zeekr a explodat într-o parcare, iar, după stingerea incendiului de către martori de la fața locului, autoritățile au descoperit un „obiect suspect sub mașină” care ar fi fost detonat de la distanță.

Cele două incidente s-au produs după ce mașina BMW X3 a șefului Direcției Principale de Rachete și Artilerie din cadrul Ministerului rus al Apărării a explodat după ce a ieșit din parcare. Explozia a avut loc la ora locală 5.30 în cartierul Aviatorilor din orașul Balașiha, în regiunea Moscova.

Conform unor canale de Telegram afiliate structurilor rusești de securitate, colonelul Damir Davîdov a fost ucis în urma acestei explozii. El a cumpărat BMW-ul X3 în 2024 de la un om de afaceri din regiunea Vladimir. Înainte de a fi numit la șefia Direcției Principale de Rachete și Artilerie (GRAU), Damir Davîdov a condus Biroului Tehnic Central de Testare de la Arsenalul 51 din cadrul GRAU, situat în regiunea Vladimir.

Comitetul de Investigații al Rusiei a confirmat „detonarea unui dispozitiv explozibil” și deschiderea unui dosar penal, dar nu a specificat articolul în baza căruia a fost lansat dosarul penal și nici numele țintei.

Damir Davîdov s-a născut pe 4 februarie 1969, în orașul închis Penza-19 (Zarecini). Tatăl său a lucrat la asociația Start, care a produs rachete nucleare până în 2002. Davîdov a primit educație tehnico-militară specializată și a înregistrat mai multe brevete în domeniul motoarelor de rachetă și al muniției de artilerie, notează The Insider.

În 2009, a fost numit la conducerea Biroului Tehnic Central de Testare (unitatea militară 63341) de la Arsenalul 51. În 2017, a fost numit la conducerea Direcției de Aprovizionare cu Rachete și Muniții (unitatea militară 64176) din cadrul Direcției Principale de Rachete (GRAU) a Ministerului rus al Apărării.

Davîdov era mult timp o țintă pentru Ucraina din cauza implicării sale în crime de război. Conform bazei de date ucrainene „Cartea Călăilor”, Davîdov a fost implicat direct în planificarea și organizarea invaziei la scară largă din 24 februarie 2022. Printre responsabilitățile sale se număra și aprovizionarea armatei ruse cu muniții.

Atentatul asupra lui Davîdov este al doilea comis în cartierul Aviatorilor din Balașiha. În aprilie 2025, generalul-locotenent Iaroslav Moskalik, adjunct al șefului Direcției Principale de Operațiuni a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, a fost ucis într-o explozie în aceeași zonă. Locul exploziei autovehiculului lui Davîdov este situat la aproximativ 350 de metri de casa din apropierea căreia a fost aruncată în aer mașina lui Moskalik.

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