Patronul restauratului Casa Oltenească din Slatina, Florin Orodel, care deține și alte afaceri, a arătat live pe Facebook cum Octavian Berceanu, șeful Gărzii Naționale de Mediu a nimerit din greșeală în curtea sa.

”Ăsta, bărbosul, zice că-i șeful de la mediu”, se aude patronul restaurantului în primele imagini ale filmării.

Au venit ei, credeau că mă intimidează. Au venit, parchează, caută prin magazii, ce caută nu ştiu. Au venit şi fac abuz cu noi. Cică Garda de Mediu. Nişte vagabonzi de la Bucureşti care au plecat de acasă. (…) Numai abuzuri sunt aici, că au venit că ei căutau fum, n-au mai zis nimic când am intrat în ei. Florin Orodel:

Şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Octavian Berceanu, a explicat cum a ajuns în curtea celui care a transmis în direct pe Facebook. Potrivit acestuia, căuta de fapt să ajungă în curtea unei societăţi în care se găseşte o instalaţie industrială care degajă un fum greu.

”Noi aveam treabă fix cu nişte emisii de substanţe, fum. Le-am văzut ca orice cetăţean, din drum, şi am acţionat, era normal, sunt şeful Gărzii de Mediu, a trebuit să văd de unde e şi am chemat corpul de control. Doar că domnul era foarte agitat, probabil avea ceva probleme cu marfa pe care o încărca (n. red. – în curtea respectivă în care comisarii au ajuns din greşeală în acel moment era încărcat un camion cu deşeuri feroase şi neferoase), el are şi antecedente, n-avea, încă o dată, nicio legătură cu compania respectivă, aşa am înţeles din documente”, a precizat Octavian Berceanu.

Comisarii au ajuns în cele din urmă în curtea societăţii pe care de fapt căutau să o investigheze.

