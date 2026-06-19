Potrivit Poliției din Voievodatul Małopolska, suspectul avea un rol central în rețeaua infracțională, coordonând activitățile membrilor grupării și organizând escrocheriile desfășurate în toată Polonia.

După ce a părăsit țara, bărbatul s-a ascuns în mai multe state europene, inclusiv Ungaria, continuând să gestioneze operațiunile ilegale de la distanță.

Tânărul de 24 de ani era lider al unei rețele de escrocherii cunoscută drept „mafia nepoților”. El a fost arestat în urma unui mandat european de arestare.

După luni de căutări, am reușit să-l localizăm pe suspect în Barcelona, mulțumită colaborării eficiente cu poliția spaniolă și ofițerul de legătură al poliției poloneze din Spania.

Anchetatorii au descoperit că liderul grupului ducea un stil de viață extravagant, locuind în hoteluri de lux și conducând mașini scumpe.

În data de 16 iunie, polițiștii din Cracovia au confiscat un Ferrari 458, în valoare de peste un milion de zloți, circa 230.000 de euro, utilizat de suspect. Vehiculul de lux a fost găsit într-o parcare subterană a unui hotel din Cracovia și confiscat pentru a asigura eventualele despăgubiri.

Multe bunuri ar fi fost achiziționate din sumele provenite din escrocherii, în care victimele, în special persoane în vârstă, erau convinse să le predea economiile de-o viață, crezând că ajută apropiați aflați în situații dificile.

Suspectul este în arest în Spania și așteaptă decizia privind extrădarea sa în Polonia. Ancheta, coordonată de Parchetul Regional din Tarnów, a dus până acum la arestarea a 63 de persoane, dintre care 52 sunt în arest preventiv.

Rețeaua folosea diverse scenarii pentru a înșela victimele.

Gruparea infracțională opera prin metoda „nepotului” sau „a legendei (a poveștii)”

Escrocii efectuau apeluri telefonice și se dădeau drept rude (nepoți) sau oficiali ai poliției, cerând transferuri urgente de bani pentru a rezolva situații fictive, precum accidente sau anchete „confidențiale”.

„Funcționarii legii nu solicită niciodată bani pentru operațiuni secrete sau transferuri către conturi sigure”, avertizează poliția.

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