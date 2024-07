Acesta se află de zeci de ani în fruntea listei israeliene cu cele mai căutate persoane. Nu se ştie cum şi dacă atacul recent va afecta negocierile de încetare a focului aflate în desfăşurare la Doha şi Cairo.

BREAKING: It looks increasingly likely that the Nr2 of Hamas in Gaza, Mohammed Deif & Rafa Salameh, commander of Hamas's Khan Younis Brigade, were killed in an airstrike this morning along with more than a dozen Hamas top commanders. Massive strike 🇮🇱 pic.twitter.com/1d1WYjTeOg

Un oficial de rang înalt al Hamas nu a confirmat dacă Deif era prezent în clădirea din zona umanitară şi a calificat acuzaţiile israeliene drept „absurde”.

„Toţi martirii sunt civili şi ceea ce s-a întâmplat a fost o escaladare gravă a războiului genocidar, susţinut de ajutorul american şi de tăcerea lumii”, a declarat Abu Zuhri pentru Reuters.

Liderul militar al Hamas, Mohammed Deif, este o figură misterioasă, care a vorbit rar şi nu a apărut niciodată în public, dar care a supravieţuit la cel puţin şapte tentative de asasinat israeliene.

Urcând în ierarhia Hamas timp de 30 de ani, Mahommed Deif a dezvoltat reţeaua de tuneluri a grupării şi tehnica în fabricarea bombelor. El este considerat responsabil pentru moartea a zeci de israelieni în atentate sinucigaşe.

In a joint IDF and ISA activity based on precise intelligence, the IDF's Southern Command and the IAF carried out a strike in an area where two senior Hamas terrorists and additional terrorists hid among civilians. The location of the strike was an open area surrounded by trees,… pic.twitter.com/1MEJYHHwm7