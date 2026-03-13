De ce nu au existat imagini video cu el?

Hegseth afirmă că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este „rănit” și „probabil desfigurat”. Referindu-se la o declarație scrisă a lui Mojtaba, citită ieri la televiziunea de stat iraniană, Hegseth se întreabă de ce nu au existat imagini video cu acesta.

„Cred că știți de ce”, adaugă el.

Secretarul apărării afirmă că Mojtaba este „speriat” și „rănit”, susținând că acesta este „pe fugă” și că „îi lipsește legitimitatea”.

Cel mai mare număr de atacuri se va înregistra vineri

Totodată, șeful Pentagonului a dat asigurări că Iranul nu mai are capacitatea de a se apăra împotriva campaniei comune de bombardamente a SUA şi Israelului, că forţele sale aeriene au fost distruse şi că în curând nu va mai putea fabrica arme noi.

„Iranul nu are apărare aeriană. Iranul nu are forţe aeriene. Iranul nu are marină. Rachetele, lansatoarele de rachete şi dronele sale sunt distruse sau doborâte”, a prrecizat Hegseth.

Șeful Pentagonului a mai afirmat că SUA şi Israelul au lovit peste 15.000 de ţinte de la începerea războiului împotriva Iranului.

„Între forţele noastre aeriene şi forţele aeriene israeliene, peste 15.000 de ţinte inamice au fost lovite, mult peste 1.000 pe zi”, a insistat el.

De asemenea, secretarul apărării SUA a anunţat că vineri va fi înregistrat cel mai mare număr de atacuri americane de până acum împotriva ţintelor iraniene.

„În comă și a pierdut un picior”

Joi, Mojtaba Khamenei este „în comă și a pierdut un picior”, spune o sursă din spitalul în care noul lider suprem al Iranului e tratat. O sursă din anturajul echipei de traumatologie a spitalului în care este îngrijit a declarat că acesta a suferit rupturi ale organelor interne și a pierdut un picior, relatează Mirror.

Tot ieri, Khamenei a anunțat public moartea soției și surorii sale într-o operațiune atribuită forțelor americano-israeliene, relatează agenția rusă de presă TASS.

„Pe lângă tatăl meu, a cărui pierdere a devenit cunoscută publicului, am dat rândurilor martirilor pe draga și credincioasa mea soție, în care mi-am pus speranțele, pe sora mea altruistă, care s-a dedicat slujirii părinților ei și a primit o răsplată binemeritată, precum și pe copilul ei mic”, a declarat liderul într-un comunicat oficial pe site-ul său.





