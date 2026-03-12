Mojtaba Khamenei confirmă pierderile din familie după atacul aerian condus de SUA

„Pe lângă tatăl meu, a cărui pierdere a devenit cunoscută publicului, am dat rândurilor martirilor pe draga și credincioasa mea soție, în care mi-am pus speranțele, pe sora mea altruistă, care s-a dedicat slujirii părinților ei și a primit o răsplată binemeritată, precum și pe copilul ei mic”, a declarat liderul într-un comunicat oficial pe site-ul său.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a supraviețuit cu răni semnificative atacului aerian condus de SUA pe 28 februarie, eveniment soldat cu moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, și a altor cinci membri ai familiei sale.

Imperiul financiar al lui Mojtaba Khamenei și reacția dură a lui Donald Trump

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, deține un imperiu financiar vast și opac, în ciuda sancțiunilor occidentale severe împotriva regimului de la Teheran. Potrivit unei investigații realizate de Bloomberg, acesta controlează indirect o duzină de proprietăți imobiliare în Londra, evaluate la aproximativ 115 milioane de euro, precum și alte bunuri de lux în Dubai, Frankfurt, Insulele Baleare și conturi bancare în Elveția.

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică într-un interviu acordat pentru ABC News că noul ghid suprem al Iranului „nu va rezista mult timp” fără aprobarea administrației sale. „Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a declarat Trump joi, pentru Axios.

Mojtaba Khamenei, ghidul suprem al Republicii Islamice Iran, cere închiderea bazelor militare din Orientul Mijlociu și face apel la „răzbunare” din partea „frontului rezistenței” în primul mesaj public de la alegerea sa în noul rol.



