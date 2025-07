Selly spune cine sunt oamenii din spatele festivalului

Festivalul „Beach, please” a adus peste 150.000 de persoane la Costinești, în weekendul ce tocmai a trecut.

O întrebare care s-a repetat în social – media și care a stârnit curiozitatea internauților a fost adesea și cine este în spatele evenimentului, având în vedere că Selly a fost adesea prezentat ca „șeful” de la Beach Please”.

Acesta este și primul aspect pe care tânărul Andrei Șelaru a ținut să-l clarifice în mesajul video postat pe TikTok.

„Încă de la 11 ani am muncit aproape în fiecare zi și toți banii pe care i-am făcut i-am făcut cinstit și sunt mândru de asta. Cum am împlinit 18 ani, din prima zi am început demersurile ca să îmi deschid propria companie. (…) Am co-produs câteva filme, unele dintre cele mai bune filme românești din toate timpurile sunt semnate de mine (…) Din martie 2022 am început ideea de a face un festival de muzică urbană, Beach, Please!”, a explicat el.

Selly a mărturisit că nu a început proiectul singur, însă pe parcurs a ajuns să fie singurul acționar al „Beach, Please”.

„Nu l-am început singur (…) Am cumpărat partea de la Global Records, dar astăzi eu sunt unicul acționar al brandului „Beach, Please” pe care îl dețin 100%. (…) Asta ca să închidem toate speculațiile cu cine este în spatele meu, cine finanțează, omul sistemului”, a mai adăugat el.

Mesajul pieselor de la „Beach, please”

Evenimentul și muzica artiștilor care au urcat pe scenă au fost aspru criticate de mai mulți părinți din mediul online, din pricina versurilor pe care acestea le aveau. În online au existat numeroase comentarii referitoare la înjurăturile din piese așa că Selly a venit cu precizări în acest sens. Inclusiv sociologul Gelu Duminică a vorbit despre festival și muzica pe care o ascultă noua generație, însă le atrage atenția părinților că și ei s-au bucurat de piese și versuri similare în trecut.

„Acuzația numărul 1: acest festival pervertește mințile tinerei generații prin mesaje toxice și vulgare, sataniste, etc. Ce s-a întâmplat mai exact?

S-a întâmplat că 150.000 de oameni s-au simțit bine, au dansat, au cântat. Mesajele din piese, mesajele cu înjurături asta este muzica hip – hop. Are și astfel de mesaje. (…) Mi se pare interesant că deși aceste piese există în spațiul public de ani de zile, lumea se oripilează doar atunci când le aude la festival.

Dragi părinți, copiii voștri asta ascultă! Generația mea asta ascultă și nu este niciun fel de problemă.

Muzica hip – hop nu te face mai depravat, la fel cum muzica clasică nu te face mai deștept”, a spus tânărul vlogger.

Câți minori au fost, de fapt, la Beach Please

Selly a explicat și care a fost procentul de participanți minori la festival, având în vedere că s-a în online s-a spus că cei mai mulți dintre participanți ar fi copii.

„Majoritatea tinerilor care au fost la festival sunt ca mine, niște tineri extraordinari, din familii bune, cu note mari la școală și în acele cinci zile s-au distrat frumos, s-au distrat responsabil”, a explicat el.

Adolescenții minori au mers la „Beach, please” cu acordul semnal al părinților și au reprezentat doar 20% din numărul total al participanților.

„Procentul de minori de la festivalul nostru este de 20%. Restul de participanți, de 80%, sunt majori, tineri între 18 – 25 de ani în mare parte, tineri care au drept de vot, au discernământ.



Restul de 20% de minori, majoritatea între 16 – 17 ani au venit acolo cu acordul semnat al părintelui și sincer credeți că nu au mai auzit o înjurătură în viața lor? Știau ce artiști sunt trecuți pe afiș și au venit acolo pentru că asta este muzica pe care o ascultă în fiecare zi”, a mai precizat Selly.

Vloggerul a precizat că în festival au mai fost difuzate și două spot-uri, unul împotriva consumului de droguri și unul împotriva violenței domestice.

Ce se întâmplă cu băiatul accidentat în timpul concertului

În cea de-a doua zi a festivalului a avut loc un incident în clipa în care un tânăr a sărit de pe scenă în public. Totul s-a petrecut în momentul în care unul dintre artiști l-a invitat pe scenă, iar apoi l-a provocat să sară.

Adolescentul nu a ajuns în mulțimea de oameni, ci s-a lovit de gardul di fier care separa zona scenei de public așa că a avut nevoie de spitalizare. Selly susține că atât el, cât și organizatorii festivalului au fost permanent în legătură cu familia băiatului, cu victima și cu managerul Spitalului Județean din Constanța.

„Începând de anul viitor vom avea și o regulă nouă, nu vom mai permite niciunui participant să urce pe scenă, chiar dacă este invitat de artist”, a spus Selly.

Neregulile găsite de ANSVA la „Beach,please”

Inspectorii sanitar-veterinari au efectuat o amplă acțiune de control la festivalul Beach, Please! din Costinești, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din România. În urma celor 90 de controale realizate în zona de alimentație publică, s-au constatat numeroase nereguli care pun în pericol siguranța consumatorilor.

Sancțiuni și măsuri luate:

Au fost aplicate cinci amenzi contravenționale, cu o valoare totală de 53.000 de lei.

Inspectorii au confiscat peste 124 de kilograme de carne și produse alimentare (inclusiv carne de vită, crispy de pui, maioneză), considerate neconforme și dirijate către neutralizare pentru a nu ajunge la consumatori.

Principalele probleme identificate:

Igiena precară a spațiilor de lucru și a utilajelor.

Lipsa sau incorectitudinea etichetelor la produsele alimentare.

Depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, inclusiv temperaturi nepotrivite și instalații frigorifice murdare sau nefuncționale.

Lipsa documentelor care să ateste trasabilitatea produselor alimentare.

Reprezentanții ANSVSA au declarat că, pentru a preveni riscurile asociate aglomerării specifice unui astfel de festival, numărul echipelor de control a fost suplimentat. Acțiunea a avut loc în cadrul Comandamentului Sezon Estival 2025 și va continua pe toată perioada evenimentului, pentru a proteja sănătatea zecilor de mii de participanți care consumă alimente zilnic la festival.