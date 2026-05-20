Senatul SUA îi pune frână lui Trump în Iran

Votul a fost 50 la 47 și marchează primul succes al democraților după șapte încercări anterioare respinse în Senat. Măsura nu este însă lege și mai are obstacole importante. Ea trebuie să treacă de pașii finali din Congres și ar putea fi blocată prin veto de Donald Trump.

Reuters notează că rezoluția are șanse reduse să devină lege, mai ales din cauza controlului republican asupra Camerei Reprezentanților și a unui posibil veto prezidențial.

Patru republicani au votat alături de democrați

Măsura a trecut cu sprijinul a patru senatori republicani: Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski și Bill Cassidy. De partea cealaltă, senatorul democrat John Fetterman a votat împotrivă, alături de republicanii care s-au opus inițiativei.

Votul lui Bill Cassidy a atras atenția, pentru că este prima dată când senatorul republican din Louisiana se alătură democraților într-un astfel de vot privind Iranul. Wall Street Journal scrie că schimbarea poziției sale a venit după ce Cassidy a pierdut alegerile primare republicane în fața unor contracandidați, inclusiv unul susținut de Donald Trump.

Cassidy ar fi invocat lipsa de transparență din partea Casei Albe și a Pentagonului, dar și îngrijorările alegătorilor săi legate de războiul din Iran.

Ce ar schimba măsura votată în Senat

Rezoluția vizează folosirea puterilor de război ale președintelui american. Mai exact, Donald Trump nu ar mai putea continua sau ordona noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului.

Susținătorii măsurii spun că războiul nu poate fi decis doar de președinte și că Parlamentul american trebuie să își recapete rolul constituțional în deciziile privind folosirea armatei. Reuters scrie că inițiativa subliniază tocmai ideea că doar Congresul are puterea de a declara război.

Rezoluția a fost promovată de senatorul democrat Tim Kaine, care a cerut o dezbatere clară în Congres despre scopurile, strategia și costurile războiului.

Democrații au promis voturi repetate pe tema Iranului

Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, anunțase încă din aprilie că democrații vor forța săptămânal voturi privind puterile de război, în fiecare săptămână în care Senatul este în sesiune. Strategia lor a fost să îi oblige pe republicani să spună public dacă susțin sau nu ca Donald Trump să continue acțiunile militare în Iran fără un vot explicit al Congresului.

Până acum, Senatul respinsese de șapte ori încercări similare. Votul de marți este primul în care tabăra care cere limitarea puterilor lui Trump a reușit să adune suficiente voturi pentru a avansa măsura.

Chiar dacă unii republicani au spus că Legislativul ar trebui să aibă un rol mai clar în autorizarea războiului sau măcar în supravegherea acțiunilor militare, liderii partidului nu susțin, deocamdată, un vot larg pentru limitarea președintelui.

