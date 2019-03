Senatorul republican din Arizona a servit în armată timp de 26 de ani înainte de a intra în politică. Marți, ea a povestit în timpul unei audieri din Senat referitoare la eforturile serviciilor armate de a preveni abuzurile sexuale că a fost victimă a abuzului sexual.

„La fel ca și voi sunt o victimă a abuzurilor sexuale în armată, o supraviețuitoare. Am fost violată de un ofițer superior. Am păstrat tăcerea mulți ani, nu am raportat”, a spus senatoarea adăugând că nu a raportat ce i s-a întâmplat deoarece nu a avut încredere în sistem. „Am dat vine pe mine, am fost rușinată și confuză și am crezut că sunt puternică, dar mă simțeam fără putere”.

„Ca multe alte victime, am simțit că sistemul mă viola din nou. Dar nu am renunțat, am decis să stau”, a spus ea după ce a făcut o pauză pentru a se aduna.

Purtătoare de cuvânt a Air Force, cap. Carrie Volpe a declarat: „Suntem şocaţi şi ne pare foarte rău de ceea ce a suferit senatoarea McSally şi o susţinem pe ea şi pe toate victimele abuzului sexual. Suntem fermi în angajamentul nostru de a elimina acest comportament condamnabil şi aceast abuz de încredere din rândurile noastre”.

Martha McSally a ajuns în Senatul Statelor Unite în locul lui John McCain, decedat anul trecut, la rândul său un erou de război.

