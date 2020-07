Senatorul se află în spital de marțea trecută, de pe 21 iulie.

Rotaru a afirmat că se simte bine și că așteaptă rezultatul testului pentru a vedea dacă mai are coronavirus sau poate fi externat.

Senatorul a povestit că s-a testat în privat pe 16 iulie, deoarece urma să plece alături de soția sa în Germania, iar rezultatul a venit abia marți, 21 iulie.

Din păcate, testul a fost pozitiv în cazul său, a povestit Rotaru, astfel că s-a internat la București, în cadru Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș.

Rotaru a precizat că nu s-a simțit foarte rău în tot acest timp, că medicii și personalul de acolo s-au purtat excelent cu toți pacienții.

”Eu eram la București când am primit rezultatul. Eram cu comisia cu Sparanghelul. Am primit rezultatul, m-am grăbit la Balș cu rezultatul, m-am internat pentru câteva zile. Dar mă simt bine. Nu sunt probleme deosebite. Am făcut și ceva tratament aici și acum aștept. De aceea nu v-am răspuns mai devreme, fiindcă aștept rezultatul testului, să vedem cu iese astăzi. Eu nu am avut probleme, nu am avut lucruri deosebite. Mă simt bine la momentul ăsta. Să vedem rezultatul și în funcție de asta teoretic aș putea chiar să plec acasă. Dar încă mai aștept rezultatul testului. Asta este toată povestea. Nimic spectaculos și nimic așa de ținut pe după perdea”, a afirmat Rotaru.

El a mai precizat că teoretic, dacă ar ieși pozitiv, ar trebui să mai stea câteva zile în izolare, iar dacă ar ieși negativ ar fi închis subiectul.

„Și din punctul ăsta de vedere va trebui să vedem ce spun medicii, cărora le mulțumesc anticipat cu prilejul ăsta”, a declarat Rotaru.

Săptămâna trecută, şi senatorul UDMR Tanczos Barna s-a externat din spital, după ce s-a vindecat de COVID-19.

Primul senator infectat cu noul coronavirus, în luna martie, a fost Vergil Chiţac. Acesta a participat la o şedinţă a conducerii PNL, astfel că, după ce a primit diagnosticul, tot Guvernul Orban a intrat în autocarantină, timp de 14 zile.

