Serghei Lavrov sugerează că numai o Ucraină controlată de un regim prorus poate fi acceptată de Kremlin. În caz contrar, susține el, Kremlinul ar continua cu presupunerea că Rusia este amenințată.

„Dacă scopul este de a păstra actualul regim într-o parte a teritoriului fostei Ucraine pentru ca apoi acest regim să fie utilizat drept cap de pod pentru amenințări la adresa Rusiei, atunci astfel de garanții cu greu vor asigura o pace fiabilă”, a declarat Lavrov, citat de agenția de propagandă Interfax.

Lavrov s-a pronunțat împotriva ideii ca trupe din state membre NATO și UE să monitorizeze respectarea păcii în Ucraina pe motiv că ar fi „cheia unui nou conflict”.

Ministrul rus încearcă astfel să prezinte partea agresoare, adică Rusia, drept partea cea mai amenințată și să impună ideea inutilității garanțiilor de securitate pentru Ucraina, pretinzând că acestea ar putea fi doar oferite de Kremlin dacă ar intra sub stăpânirea sa. Practic, șeful diplomației ruse ignoră total nevoile de securitate ale Ucrainei.

În ceea ce privește regiunea învecinată Ucrainei, Lavrov s-a declarat pentru un acord de „securitate colectivă”, care să includă și Rusia. Ministrul rus nu a specificat la ce anume se referă, dar Moscova a cerut anterior retragerea NATO pe aliniamentul din 1997, ceea ce ar pune în pericol securitatea țărilor din Europa Centrală și de Est.

Practic, regimul de la Moscova caută să schimbe structura de securitate a Europei cu una dominată de Kremlin și contrară suveranității și securității celorlalte țări, printre care și România.

