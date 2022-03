Lavrov a ajuns miercuri dimineață în provincia Anhui din sud-estul Chinei, pentru discuţii de două zile despre evoluţiile din Afganistan. Șeful diplomației de la Kremlin s-a întâlnit cu omologul său chinez Wang Yi, în Tunxi.

La începutul întrevederii dintre cei doi, Lavrov a declarat: „Trăim o etapă foarte serioasă în istoria relaţiilor internaţionale”.

La rândul său, Wang Yi a declarat că relaţiile dintre China şi Rusia „au trecut testul turbulenţelor internaţionale” şi continuă să se dezvolte ferm, a relatat televiziunea de stat chineză Phoenix TV, citată de Reuters.

Mai devreme, Ministerul de Externe rus a transmis într-un comunicat că la întâlnirea celor doi oficiali, Rusia şi China au convenit să îşi consolideze cooperarea, în contextul a ceea ce Moscova numeşte „condiţii internaţionale dificile”, a raportat agenția de presă rusă Interfax.

Conform Interfax, cooperarea presupune întărirea coordonării politicii externe şi adoptarea unei singure voci în privinţa afacerilor globale.

China a susţinut politic Rusia în conflictul din Ucraina şi a refuzat să condamne invazia, spunând că principala cauza a crizei sunt SUA şi NATO. Beijingul împărtăşeşte cu Moscova o ostilitate afişată faţă de SUA, notează Reuters.

Mai mult, la începutul lunii martie, Wang Yi a salutat prietenia cu Moscova, despre care a spus că este extrem de puternică, şi a apărat îngrijorările „rezonabile” ale Rusiei în privinţa securităţii sale.

La reuniunea organizată la Tunxi, este programată și o întâlnire a miniștrilor de externe din șapte țări vecine cu Afganistanul, care se vor întâlni apoi şi cu un reprezentant al guvernului taliban. La reuniune, ar urma să participe şi un diplomat american.

Alte ţări participante sunt Pakistanul, Iranul, Tadjikistanul, Turkmenistanul şi Uzbekistanul.

? FM Sergey Lavrov during talks with FM of Pakistan Shah Mahmood Qureshi in Tunxi, China: Those who tried to make Afghanistan centre of the world politics, now try to make #Ukraine to replace #Afghanistan. And we all understand what it is about. pic.twitter.com/y13GFmzuXu