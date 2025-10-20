Impactul standardului Euro 7

Din 2026 se estimează o creștere semnificativă a prețurilor motorinei, din cauza noilor politici fiscale, reglementărilor de mediu stricte și retragerii producătorilor auto, conform publicației maghiare Blikk.

Un factor major care determină această schimbare este introducerea standardului de emisii Euro 7. Acesta impune cele mai stricte cerințe de mediu de până acum, incluzând măsurarea particulelor emise de frâne și anvelope, pe lângă gazele de eșapament. Această reglementare implică costuri uriașe pentru producătorii auto, care se văd nevoiți să investească miliarde de euro în dezvoltare.

Ce aduce Euro 7 faţă de reglementările anterioare

Pentru prima dată, standardul acoperă toate tipurile de vehicule (autoturisme, vehicule comerciale uşoare, autobuze, camioane) într‑un singur act legislativ.

Euro 7 nu se limitează doar la emisiile de eşapament, ci se extinde la: particulele rezultate din uzura frânelor; uzura pneurilor (abraziune, microplastice); durabilitatea bateriilor vehiculelor electrice sau hibride; standardizarea testelor şi condiţiilor de măsurare, inclusiv în condiţii reale de condus.

De asemenea, vehiculele trebuie să respecte limitele de emisie pe o durată mai lungă decât până acum.

Politici fiscale și interdicții

Renault, Peugeot, Ford, Volvo, Mercedes-Benz și Volkswagen au început deja să elimine treptat motoarele diesel din producție. Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile (ACEA) avertizează că producția motoarelor diesel nu va mai fi viabilă economic, ceea ce va duce la o reducere semnificativă a gamei de modele disponibile.

Pe lângă reglementările stricte, politica fiscală joacă și ea un rol important. Țări precum Franța și Germania au eliminat facilitățile fiscale pentru motorină, iar alte state europene introduc noi taxe. În plus, multe orașe, inclusiv Paris, Berlin, Bruxelles și Milano, au interzis deja accesul mașinilor diesel vechi în centrele urbane.

Aceste măsuri duc la scăderea valorii vehiculelor diesel vechi, în timp ce prețurile pentru modelele noi cresc semnificativ din cauza ofertei limitate.

2025: un an crucial pentru diesel

Potrivit estimărilor ACEA și AutoScout24, cota de piață a mașinilor diesel ar putea scădea cu 30% în 2025. Acesta ar putea fi ultimul an în care achiziționarea unui vehicul diesel ar mai fi rentabilă pentru consumatorul obișnuit. După 2025, motorina ar putea deveni un lux inaccesibil.

În viitor, motorina va rămâne, probabil, utilizată doar în transportul de marfă și vehiculele specializate. Astfel, pentru consumatorii obișnuiți, propulsia electrică va deveni noua normă.

