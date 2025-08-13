Verificările au vizat mai multe produse – shaorma, hamsii, gogoși, creveți și porumb fiert – însă rezultatele au arătat că shaorma prezenta cel mai ridicat risc.

Analizele au indicat contaminarea cu enterobacterii, microorganisme de origine fecaloidă, cel mai probabil ajunse în mâncare din cauza nerespectării regulilor de igienă de către angajați.

Alexandru Cîrîc, specialist în analize alimentare, a explicat că bacteriile ar fi putut proveni din spălarea insuficientă a verzei folosite în preparat sau, mai probabil, din neglijența celor care pregătesc și servesc produsul.

Pe litoral, shaorma a fost catalogată drept produsul cel mai vulnerabil la contaminare.

Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș” din București, atrage atenția că preparatele trebuie protejate de praf, muște și contactul direct cu trecătorii, iar personalul să respecte reguli stricte – inclusiv folosirea mănușilor și evitarea atingerii banilor și a alimentelor cu aceeași mână – pentru a preveni contaminarea.

