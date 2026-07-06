De la un început modest la recunoaștere mondială

Nakamura a crescut într-un mic sat pescăresc din Japonia, unde natura și albastrul mării i-au inspirat pasiunea pentru știință. În 1979, a început să lucreze la Nichia Corporation, o companie chimică japoneză puțin cunoscută, conducând o echipă restrânsă de cercetare și dezvoltare. După un deceniu marcat de eșecuri și critici, Nakamura era pe punctul de a-și pierde locul de muncă. „Devenisem atât de disperat”, a povestit el pentru CNN.

Într-un ultim efort, Nakamura a cerut permisiunea fondatorului companiei, Nobuo Ogawa, pentru a începe cercetările asupra LED-urilor albastre. Spre surprinderea sa, cererea i-a fost aprobată, primind un buget generos pentru acea perioadă — 3 milioane de dolari, echivalentul a 2% din vânzările anuale ale companiei. „OK, nicio problemă”, i-a spus Ogawa.

Nakamura a fost tratat cu dispreț de colegii de laborator: „Mă simțeam disprețuit”

Cu toate acestea, drumul spre succes nu a fost ușor. Nakamura a petrecut un an în Florida, învățând despre tehnica de depunere chimică a vaporilor metal-organici (MOCVD), însă, fără un doctorat și fără lucrări științifice publicate, a fost tratat cu dispreț de colegii de laborator. „Mă simțeam disprețuit. Atunci mi-am dezvoltat un spirit combativ mai puternic. Nu aș fi permis să fiu învins de astfel de oameni”, a mărturisit el.

Odată reîntors în Japonia, lucrurile s-au complicat. A ales să studieze nitrura de galiu, un material pe care majoritatea cercetătorilor îl considerau o fundătură. În ciuda ordinelor directe de la superiorii săi de a înceta proiectul, Nakamura și-a continuat cercetările, ignorând avertismentele. „Am aruncat notițele la gunoi”, a spus el, zâmbind. Perseverența sa a dat roade în 1993, când a reușit să creeze un LED care emitea lumina albastră, un moment pe care l-a descris drept „cea mai mare realizare a vieții mele”.

Energia nelimitată, următorul obiectiv

După ce invenția sa a transformat radical industria electronică globală, Nakamura își propune acum să rezolve una dintre cele mai mari provocări ale omenirii: energia curată. El dezvoltă un nou tip de laser pentru fuziune nucleară, capabil să producă energie „fără sfârșit” și fără riscuri de accidente nucleare. „Dacă reușim să descifrăm acest cod, potențialul este nelimitat”, a declarat cercetătorul pentru CNN.

Deși a avut conflicte cu Nichia, care i-au adus despăgubiri de 8,1 milioane de dolari în urma unui proces încheiat în 2005, Nakamura preferă să privească înainte. „Sunt foarte fericit”, afirmă el. „Să câștig Premiul Nobel a fost o realizare mai mare.”

La trei decenii de la revoluționarea iluminatului global, Shuji Nakamura își continuă misiunea de a schimba lumea, de data aceasta cu un proiect care ar putea redefini viitorul energiei. „Am devenit atât de furios încât am decis să continui”, a spus el despre lupta sa de a-și urma visul, demonstrând încă o dată că perseverența poate transforma imposibilul în realitate.

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