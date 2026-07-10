Casa de modă Prada a anunțat numirea artistului palestinian Saint Levant drept nou ambasador al brandului, odată cu prezentarea colecției masculine Primăvară/Vară 2027 de la Milano. Apariția cântărețului cu un colier în forma hărții Palestinei a generat reacții puternice atât din partea susținătorilor cauzei palestiniene, cât și din partea unor susținători ai Israelului.

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Saint Levant, noul ambasador Prada

Casa italiană Prada a anunțat că artistul palestinian Saint Levant, pe numele său real Marwan Abdelhamid, este noul ambasador global al brandului. Anunțul a coincis cu prezentarea colecției masculine Primăvară/Vară 2027, desfășurată la Milano, unde artistul s-a aflat în primul rând al invitaților.

La scurt timp după publicarea imaginilor de pe canalele oficiale ale Prada, atenția s-a mutat asupra colierului purtat de cântăreț.

Accesoriul care a declanșat controverse

Saint Levant a purtat un pandantiv din argint reprezentând conturul Palestinei. Pentru numeroși utilizatori ai rețelelor sociale, alegerea accesoriului a fost interpretată ca un gest de afirmare a identității palestiniene. Alții au considerat însă că simbolul transmite un mesaj politic și au criticat decizia Prada de a-l include în campanie.

Scriitoarea și creatoarea de conținut Ruqaiya Haris a declarat pentru The New Arab: „Cred că este semnificativ faptul că Prada celebrează patrimoniul palestinian, identitatea națională și legătura cu patria palestinienilor din diaspora prin includerea hărții la gâtul lui Saint Levant. Astfel de decizii în modă nu sunt întâmplătoare, fiecare detaliu este ales cu mare atenție.”

Ea a adăugat: „Cred că, pentru cei care susțin ferm Israelul, celebrarea Palestinei ca patrie a palestinienilor este percepută ca o amenințare la adresa propriei identități naționale. Prada știa probabil că această alegere poate provoca reacții și a mers înainte cu această campanie.”

Apeluri la boicot și reacții în mediul online

Campania a generat numeroase comentarii pe platformele sociale. Mai mulți utilizatori pro-Israel au cerut boicotarea Prada și încetarea colaborării cu artistul.

Un utilizator al platformei X a scris: „Brandul Prada și muzicianul palestinian Saint Levant promovează un produs purtând un pandantiv cu o hartă falsă a Palestinei («de la râu până la mare»). Dacă Prada promovează dispariția Israelului, atunci să promovăm și noi boicotarea Prada.”

Activistul Hen Mazzig a afirmat: „Dacă un israelian sau orice evreu ar purta un pandantiv care ar include Gaza, reacțiile ar fi imediate. Dar ștergerea Israelului, «de la râu până la mare», ajunge într-o campanie a unui brand de lux.”

Un alt utilizator a comentat: „Prada ar trebui boicotată pentru că susține oameni care vor să elimine Israelul.”

Până la publicarea articolului, Prada nu oferise un punct de vedere oficial privind aceste reacții.

Susținătorii artistului au transmis mesaje de apreciere

În paralel, postarea Prada de pe Instagram a adunat zeci de mii de aprecieri și numeroase comentarii de susținere. Printre mesajele publicate s-au numărat: „Partea corectă a istoriei”, „Palestinian king.”

Mulți utilizatori au distribuit emoji cu steagul Palestinei și au felicitat brandul pentru alegerea făcută.

Cine este Saint Levant

Născut la Ierusalim și crescut o perioadă în Gaza, Saint Levant este cunoscut pentru faptul că îmbină în piesele sale araba, engleza și franceza.

Artistul vorbește frecvent despre originile sale palestiniene și despre experiențele personale care i-au influențat muzica. După izbucnirea războiului din Gaza în octombrie 2023, el a folosit platformele sale sociale pentru a cere încetarea conflictului, accesul ajutorului umanitar și un armistițiu.

Tot în acest an, Saint Levant a lansat 2048 Foundation, o organizație care oferă finanțare și mentorat muzicienilor și creatorilor palestinieni aflați la început de drum.

Artistul a explicat anterior că denumirea fundației face trimitere la comemorarea evenimentelor din 1948, cunoscute de palestinieni drept Nakba, când sute de mii de palestinieni au fost strămutați în contextul războiului care a însoțit înființarea statului Israel.

Prada și o alegere care continuă să fie discutată

Numirea lui Saint Levant este considerată de mulți observatori o alegere neobișnuită pentru o casă de modă de lux, în condițiile în care brandurile din industrie evită, de regulă, subiectele cu încărcătură politică.

În timp ce criticii colaborării au cerut boicotarea Prada, susținătorii artistului consideră că prezența sa într-o campanie internațională reprezintă o recunoaștere importantă pentru un muzician de origine palestiniană.

Controversa din jurul campaniei continuă să genereze dezbateri în mediul online, iar imaginile publicate de Prada se numără printre cele mai comentate materiale ale brandului din ultimele zile.

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