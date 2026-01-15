Cei doi consideră câinele lor un copil, având în vedere dificultățile lor de a avea copii biologici. Tratamentul labradorului Gus include ședințe de radioterapie cu un cost de 12.000 de lire sterline (13.800 de euro) pe curs, injecții și medicamente, cu cheltuieli lunare de peste 1.200 de lire (1.385 de euro). Până acum, cuplul a cheltuit 4.000 de lire (4.600 de euro)), iar asigurarea lor acoperă doar 10.000 de lire anual (11.500 de euro). Cuplul a creat o pagină GoFundMe.

Tratamentul costă 23.000 de euro

Cuplul a luat o decizie emoționantă, anulându-și nunta planificată pentru 23 mai, pentru a investi economiile lor în tratamentul câinelui lor bolnav de cancer, un labrador negru pe nume Gus

Lindsey Moore și logodnicul ei, Chris Bennett, se confruntă acum cu costuri estimate la peste 20.000 de lire sterline (23.000 de euro) pentru tratamentul patrupedului lor în vârstă de 4 ani.

Gus este considerat ca un copil pentru cei doi, având în vedere că nu pot avea unul propriu. Problemele au început în decembrie 2025, când câinele a dezvoltat o ușoară șchiopătare la piciorul stâng.

Deși inițial veterinarul suspecta o leziune minoră, lucrurile au luat o întorsătură dramatică după ce Gus s-a prăbușit în timpul unei plimbări.

O tomografie computerizată a arătat prezența unui sarcom de țesut moale între rinichi, răspândit de-a lungul pelvisului, care nu poate fi operat.

Chris, Lindsey și Gus

Lindsey a pierdut o sarcină și s-a consolat cu Gus

„Am avut o sarcină ectopică (nr. extrauterină) la 21 de ani și am pierdut-o. De asemenea, sufăr de endometrioză, iar medicul a spus că ar fi foarte dificil să am un copil. Din acel moment, Chris și cu mine am decis să luăm un câine. Gus este bebelușul meu și îl iubesc”, a declarat Lindsey Moore.

Tratamentul lui Gus include ședințe de radioterapie cu un cost de 12.000 de lire pe curs (13.800 de euro), injecții și alte tratamente care costă lunar 1.200 de lire (1.386 de euro), iar posibilitatea chimioterapiei rămâne deocamdată incertă din punct de vedere financiar.

În plus, câinele primește o injecție de bisfosfați la fiecare 6 săptămâni, în valoare de 800 de lire (920 de euro_, alături de teste de sânge de 300 de lire (340 de euro) și medicamente suplimentare pentru a-i ameliora starea de sănătate.

Au renunțat la decorațiuni, costume și rochia de mireasă

„Până acum am cheltuit aproximativ 4.000 de lire (4.600 de euro) și nici nu am început tratamentul propriu-zis”, spune Chris Bennett.

Costurile sunt uriașe, dar Gus este ca un copil pentru noi. Nu putem să-l abandonăm.

Deși cuplul deține o asigurare medicală pentru Gus, aceasta acoperă doar până la 10.000 de lire (11.500 de euro) anual.

În consecință, Lindsey și Chris au decis să își amâne nunta și să folosească suma economisită pentru nuntă.

Depozitele pentru locație, decorațiuni, costume și rochia de mireasă, în valoare de 3.500 de lire (4.000 de euro), sunt acum în proces de recuperare.

În plus, au creat o pagină de strângere de fonduri pe GoFundMe, unde speră să obțină sprijin din partea altor iubitori de animale.

„E greu să văd cum se schimbă lucrurile de la o zi la alta și cum Gus nu mai e la fel de mobil cum era odată”, a spus Lindsey Moore.

„Este în continuare în formă, în afară de cancer, și are poftă de viață. Dacă ar fi mai bătrân sau dacă am simți că este în prea multă durere, evident că am face ce este mai bine pentru el”, a adăugat ea.

Britanicii au cheltuit 6,3 miliarde de lire (7,2 miliarde de euro) pe sănătatea animalelor de companie în 2023, în contextul unei creșteri de 63% a prețurilor veterinare între 2016 și 2023.