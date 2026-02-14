„Survivor România” 14 februarie 2026. Marian Godină se confruntă cu probleme de sănătate. „Trebuie să fac ceva”

Seara trecută a marcat o nouă ștafetă, însă și o premieră, fiind câștigată acum de tribul albastru. Alberto și Bianca au adus punctul decisiv și le-au oferit colegilor o bucurie de neuitat – au devenit victorioși în lupta pentru recompensă și au avut parte de un desert copios și de o surpriză imensă – pentru două săptămâni vor avea un pat în junglă!

În urma victoriei, cel care își va asuma o mare parte din merite este CAV, cel care consideră că l-a ajutat pe Alberto să prindă curaj și să-i ofere o voce, iar acum acesta îl vede pe Beleuț următorul cu care să muncească. Cu toate acestea, Vicențiu va admite că încă nu este văzut ca o parte definitorie din echipa lui: „Eu mă integrez unde sunt cei ca mine, aici nu sunt”.

În celălalt trib, moralul este diferit! Godină se va resimți atât medical, având probleme cu stomacul, cât și psihic, după înfrângerile repetate. „Traseele nu mi se par foarte grele, de pe margine. De acasă, mi se păreau foarte lenți concurenții și acum sunt eu în postura lor. Trebuie să fac ceva să-mi ridic moralul”, va povesti el.

Cealaltă concurentă nouă, Bianca Giurcanu, pare în schimb mult mai sigură pe ea, după ce a adus două puncte din trei și a condus jocul la ștafetă, fiind acum susținută și apreciată de Tamaș sau Andreea. Rămâne de văzut dacă poate păstra forma bună și pe mai departe.

Cu strategii tot mai bine definite, gândite încă dinainte de plecarea spre joc, triburile sunt gata să revină pe traseu pentru lupta Imunității. Cine va obține totemul care aduce liniște? Cine va ajunge la imunitatea personală? Totul se descoperă în câteva ore!

