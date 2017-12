Simona Dumitrescu, prima femeie din România care a alergat la Polul Nord, se pregătește de nuntă în 2018. Sportiva și-a întâlnit viitorul soț la alergat pentru că și el este un împătimit al maratoanelor. În aprilie, Simona s-a întors cu medalia de argint de la una dintre cele mai grele competiții din lume. Maratonista ar vrea să alerge anul viitor și la Polul Sud.

La final de an, Simona Dumitrescu trece în bilanț momente de glorie. Ea este prima femeie din România care a terminat un maraton la Polul Nord, notează observator.tv. Sportiva s-a întors pe stadionul din Râmnicu Vâlcea, lorul în care a început pasiunea ei pentru alergat.

„Prima dată, chiar îmi aduc aminte, am dat 25 de ture”, a mărturisit Simona Dumitrescu.

Simona și-a descoperit atunci calitățile de alergătoare de cursă lungă. Spune că este îndrăgostită de natură, motiv pentru care a tecut de la alergatul pe stadion, la alergatul pe munte. Ideea de a alerga maratonul de la Polul Nord, unaa dintre cele mai grele competiții din lume, i-a venit într-o zi cu ger.

În aprilie, Simona și-a văzut visul cu ochii. La minus 38 de grade Celsius a început să alerge maratonul de la Polul Nord.

„Acolo era, într-adevar, foarte frig, dar cred că aveam, aşa, o euforie şi o bucurie că am ajuns acolo, eram mândră, era steagul României”, a precizat maratonista.

Cu multă ambiție, a trecut linia de sosire, având genele lipite de ger. Simona, care este de profesie asistent de farmacie, a luat medalia de argint.

„Când am ajuns la finish, am zis, mamă, am 24 de ore de când n-am dormit”, a mărturisit tânăra originară din Râmnicu Vâlcea.