„Nu ştiu exact ce am. Am dureri la spate! O să fac un RMN. Sper să nu fie grav, însă a fost greu pentru mine să joc. Sper să nu fie în pericol prezenţa la Moscova. Acum sunt mai bine, probabil şi pentru că m-am relaxat.

Am fost foarte pregătită înainte să plec. M-am antrenat foarte bine după US Open pentru că eram nemulţumită de rezultatul de acolo. M-am dus cu încredere, pozitivă. Duminică, la antrenament, mi s-a blocat spatele! Am stat două zile și am făcut tratament. Mi-a mai dat drumul, dar tot nu am putut să joc normal. După Wuhan s-a dus durerea şi pe picior puţin. Prioritar este să-mi revin. Sper să pot juca următoarele turnee”, a declarat Simona Halep la TV Digi Sport.

Simona Halep s-a retras în primul tur la Beijing, acuzând o nouă accidentare. La Wuhan, liderul WTA a pierdut în fața jucătoarei Dominika Cibulkova, în turul doi.

