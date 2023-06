Membri ai sindicatului Sanitas participa la un miting de protest in fata Guvernului, in Piata Victoriei din Bucuresti, miercuri, 15 iunie 2022. Angajatii din sistemul sanitar si cei din domeniul asistentei sociale cer cresterea salariilor de baza, aplicarea sporurilor si plata garzilor la salariul de baza aflat in plata. 10.000 de membri Sanitas din tara si-au anuntat participarea la protest. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.