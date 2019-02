Medicul Gabriel Bogdan Caravețeanu, angajat al Serviciului de Ambulanță Teleorman, a primit joi o amendă în plic pentru că ar fi sunat în mod abuziv la numărul de urgență 112. Medicul se apără și spune că a apelat poliția preventiv, în interes de serviciu, după ce, în urmă cu câteva zile, a fost agresat de rudele unei fetițe care a murit în ambulanță, în timp ce era transportată la București. Gabriel Bogdan Caravețeanu este singurul medic specializat pentru intervențiile de urgență în tot județul, relatează Mediafax.

Doctorul a oprit, atunci, ambulanța, și spune că a fost lovit pentru că a refuzat să mai ducă fata la spitalul din Capitală.

„În urmă cu o săptămână tocmai luasem bătaie. Trei pumni și atât. Era o solicitare extrem de periculoasă de care am scăpat. Acum aveam o solicitare la fel de periculoasă. Așa că am solicitat poliției să mă însoțească până la București, ca să nu se mai repete povestea. Mascații m-au însoțit, nu polițistul care mi-a dat amenda. Am solicitat într-o seară să fiu apărat, eu și echipajul meu, pentru că situația se putea denatura. În seara aia nu s-a întâmplat într-adevăr nimic. Pacienta nu mi-a mai murit în ambulanță. Dar dacă asta se întâmpla, aparținătorii puteau ajunge la noi în cinci minute și nu se știe cât de recalcitranți puteau să fie. Eu am sunat să mă protejeze și să nu risc nimic. În schimb acum, agentul de poliție mi-a dat amendă de 500 de lei”, a explicat medicul Caravețeanu.

De această dată, rudele unui bolnav au solicitat să însoțească ambulanța până în Capitală, iar medicul s-a temut ca experiența trecută să nu se repete, așa că a solicitat preventiv sprijinul polițiștilor. Aceștia au considerat totul un abuz.

