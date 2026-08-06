Decizia vine într-un moment critic, în care Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) gestionează zilnic aproximativ 150 de cazuri, majoritatea fiind turiști aflați în vacanță pe litoral.

Guvernul a aprobat doar 6 posturi din cele 32 solicitate

Pentru a putea funcționa la parametri normali și pentru a acoperi liniile de gardă pe mai multe specialități esențiale, conducerea unității sanitare calculase un necesar de 32 de cadre – de la medici și asistenți, până la personal auxiliar. Răspunsul oficial a limitat însă drastic numărul angajărilor posibile.

Din cele 9 posturi de medici solicitate pentru secțiile de medicină internă, boli infecțioase, cardiologie, diabetologie, pediatrie și urgențe, spitalul a primit undă verde doar pentru două. Restul de patru posturi deblocate sunt destinate personalului mediu și auxiliar: un asistent medical, un brancardier, o infirmieră și o îngrijitoare.

„Solicitarea noastră a fost pentru 32 de posturi, de medici, personal auxiliar, medical și nemedical, și am primit aprobare doar pentru 6 posturi. Nevoia era pe medicină internă, boli infecțioase, un medic urgentist, un medic pediatru, un cardiolog, un diabetolog. În total, cam 9 medici erau necesari. Ne-au fost aprobate doar două posturi, probabil din rațiuni de cheltuieli. Cele două posturi le vom pune în funcție de priorități: medicul pediatru și medicul urgentist, ca să ne iasă gărzile”, a declarat Alina Dan, managerul Spitalului Municipal Mangalia.

Presiune uriașă pe secția de Urgențe: 150 de cazuri în 24 de ore

În timpul verii, presiunea pe spitalul din Mangalia crește exponențial. Dacă pe secțiile cu paturi sunt internați în mod constant între 120 și 140 de pacienți din rândul populației locale, la Urgențe, situația devine extrem de complicată din cauza afluxului de turiști.

Cei patru medici de urgență angajați în prezent lucrează în ture de 24 de ore, fiind la limita epuizării fizice și având concediile de odihnă amânate sau fracționate. Turiștii vin cu afecțiuni variate, de la înțepături de scoici și arsuri solare, până la probleme cardiovasculare grave.

Conducerea spitalului speră că prin scoaterea la concurs a unuia dintre cele două posturi de medic aprobate va reuși să aducă al cincilea specialist în Urgențe, permițând astfel echipei actuale să își poată lua zile libere.

Niciun candidat la secția de Pediatrie, deși s-a oferit cazare gratuită la mare

Situația cea mai gravă se înregistrează la secția de Pediatrie, a cărei activitate este în continuare suspendată. În prezent, spitalul are doar doi medici pediatri care pot asigura linia de gardă în numai 8 zile pe lună.

Pentru a atrage specialiști pe durata verii, conducerea a încercat măsuri extraordinare, oferind cazare gratuită timp de trei luni pentru medicii pediatri și familiile acestora. Cu toate acestea, încercările s-au lovit de un dezinteres total din partea specialiștilor.

„Este critic. Am făcut tot felul de solicitări, pe perioada verii ofeream cazare, să vină medicul pediatru, să stea cu familia și să lucreze la spital, trei luni, cât să deblocăm situația. Nici măcar un telefon nu am primit. Scoatem posturile la concurs și de foarte multe ori nu avem niciun candidat, niciun doritor”, a explicat managerul Alina Dan.

În aceste condiții, cele două posturi de medic deblocate de Guvern vor fi scoase la concurs în cel mai scurt timp, prioritare fiind Urgența și Pediatria, în speranța că de această dată se vor găsi candidați interesați să ocupe aceste poziții-cheie.

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