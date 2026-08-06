Decizia vine într-un moment critic, în care Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) gestionează zilnic aproximativ 150 de cazuri, majoritatea fiind turiști aflați în vacanță pe litoral.

Guvernul a aprobat doar 6 posturi din cele 32 solicitate

Pentru a putea funcționa la parametri normali și pentru a acoperi liniile de gardă pe mai multe specialități esențiale, conducerea unității sanitare calculase un necesar de 32 de cadre – de la medici și asistenți, până la personal auxiliar. Răspunsul oficial a limitat însă drastic numărul angajărilor posibile.

Din cele 9 posturi de medici solicitate pentru secțiile de medicină internă, boli infecțioase, cardiologie, diabetologie, pediatrie și urgențe, spitalul a primit undă verde doar pentru două. Restul de patru posturi deblocate sunt destinate personalului mediu și auxiliar: un asistent medical, un brancardier, o infirmieră și o îngrijitoare.

„Solicitarea noastră a fost pentru 32 de posturi, de medici, personal auxiliar, medical și nemedical, și am primit aprobare doar pentru 6 posturi. Nevoia era pe medicină internă, boli infecțioase, un medic urgentist, un medic pediatru, un cardiolog, un diabetolog. În total, cam 9 medici erau necesari. Ne-au fost aprobate doar două posturi, probabil din rațiuni de cheltuieli. Cele două posturi le vom pune în funcție de priorități: medicul pediatru și medicul urgentist, ca să ne iasă gărzile”, a declarat Alina Dan, managerul Spitalului Municipal Mangalia.

Presiune uriașă pe secția de Urgențe: 150 de cazuri în 24 de ore

În timpul verii, presiunea pe spitalul din Mangalia crește exponențial. Dacă pe secțiile cu paturi sunt internați în mod constant între 120 și 140 de pacienți din rândul populației locale, la Urgențe, situația devine extrem de complicată din cauza afluxului de turiști.

Cei patru medici de urgență angajați în prezent lucrează în ture de 24 de ore, fiind la limita epuizării fizice și având concediile de odihnă amânate sau fracționate. Turiștii vin cu afecțiuni variate, de la înțepături de scoici și arsuri solare, până la probleme cardiovasculare grave.

Conducerea spitalului speră că prin scoaterea la concurs a unuia dintre cele două posturi de medic aprobate va reuși să aducă al cincilea specialist în Urgențe, permițând astfel echipei actuale să își poată lua zile libere.

Niciun candidat la secția de Pediatrie, deși s-a oferit cazare gratuită la mare

Situația cea mai gravă se înregistrează la secția de Pediatrie, a cărei activitate este în continuare suspendată. În prezent, spitalul are doar doi medici pediatri care pot asigura linia de gardă în numai 8 zile pe lună.

Pentru a atrage specialiști pe durata verii, conducerea a încercat măsuri extraordinare, oferind cazare gratuită timp de trei luni pentru medicii pediatri și familiile acestora. Cu toate acestea, încercările s-au lovit de un dezinteres total din partea specialiștilor.

„Este critic. Am făcut tot felul de solicitări, pe perioada verii ofeream cazare, să vină medicul pediatru, să stea cu familia și să lucreze la spital, trei luni, cât să deblocăm situația. Nici măcar un telefon nu am primit. Scoatem posturile la concurs și de foarte multe ori nu avem niciun candidat, niciun doritor”, a explicat managerul Alina Dan.

În aceste condiții, cele două posturi de medic deblocate de Guvern vor fi scoase la concurs în cel mai scurt timp, prioritare fiind Urgența și Pediatria, în speranța că de această dată se vor găsi candidați interesați să ocupe aceste poziții-cheie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
Unica.ro
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
GSP.RO
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
Tragedie! Fotbalistul a murit pe loc, după ce a fost lovit de fulger
GSP.RO
Tragedie! Fotbalistul a murit pe loc, după ce a fost lovit de fulger
Parteneri
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Locurile interzise de pe țărmul Dunării, dispărute sub ape. „Grănicerii au ordin să împuște pe oricine se apropie de maluri”
Adevarul.ro
Locurile interzise de pe țărmul Dunării, dispărute sub ape. „Grănicerii au ordin să împuște pe oricine se apropie de maluri”
Edi Iordănescu pariază pe noul transfer-bombă al Rapidului: „Va fi cel mai bun din România!”
Fanatik.ro
Edi Iordănescu pariază pe noul transfer-bombă al Rapidului: „Va fi cel mai bun din România!”
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Satul unde temperaturile pot coborî până la 0°C în august, în timp ce restul Spaniei se topește la 40°C
ObservatorNews.ro
Satul unde temperaturile pot coborî până la 0°C în august, în timp ce restul Spaniei se topește la 40°C
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Parteneri
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
GSP.ro
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
GSP.ro
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
Parteneri
„Slujba mea este plictisitoare”. Politician dat de gol de un mesaj trimis în timpul ședinței
Mediafax.ro
„Slujba mea este plictisitoare”. Politician dat de gol de un mesaj trimis în timpul ședinței
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Wowbiz.ro
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Redactia.ro
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Viorel Sibiceanu, patronul celebrilor mici de la Dedulești, a încetat din viață la 70 de ani
KanalD.ro
Viorel Sibiceanu, patronul celebrilor mici de la Dedulești, a încetat din viață la 70 de ani

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Jucătorul de la CFR Cluj dorit de Pancu la Rapid a notificat clubul. Poate ajunge gratis în Giulești! Exclusiv
Fanatik.ro
Jucătorul de la CFR Cluj dorit de Pancu la Rapid a notificat clubul. Poate ajunge gratis în Giulești! Exclusiv
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei