Indicatorul nu este destinat șoferilor

Cel mai rar indicator rutier din Germania poate fi întâlnit exclusiv pe autostrada A9, în Bavaria. Semnul circular, cu un model alb-negru neobișnuit, este amplasat doar între Pfaffenhofen și nodul rutier Holledau și are un rol pe care puțini participanți la trafic îl cunosc.

Partea surprinzătoare este că șoferii îl pot ignora în mod oficial, pentru că indicatorul nu le este destinat, ci servește exclusiv vehiculelor autonome aflate în teste. Semnul de circulație are un diametru de aproximativ 70 de centimetri, iar modelul alb-negru este conceput pentru a fi recunoscut de senzorii mașinilor autonome, potrivit t-online.de.

Tronsonul de autostradă pe care sunt amplasate face parte dintr-o zonă de testare pentru conducerea autonomă și sistemele avansate de asistență a șoferului. Senzorii vehiculelor citesc informațiile de pe aceste indicatoare, iar computerul de bord poate calcula astfel poziția automobilului cu o precizie de ordinul centimetrilor. Tehnologia este testată în condiții reale de trafic pentru a accelera dezvoltarea sistemelor destinate producției de serie.

Autostrada A9 este un laborator pentru mașinile viitorului

În 2016, tronsonul autostrăzii A9 dintre München și Ingolstadt a fost transformat în „Digitales Testfeld Autobahn” (DTA), un câmp digital de testare destinat dezvoltării tehnologiilor pentru transportul rutier.

Zona de testare are aproximativ 140 de kilometri și este pusă la dispoziția companiilor care dezvoltă sisteme de conducere autonomă și alte tehnologii inteligente. Aici sunt testate, printre altele, sistemele prin care vehiculele autonome comunică între ele sau cu infrastructura rutieră.

Există doar 13 astfel de indicatoare

La sfârșitul anului 2016 au fost instalate 13 astfel de indicatoare, acestea fiind amplasate la distanțe de aproximativ 2,5 kilometri unul de celălalt.

Pentru că nu sunt destinate șoferilor, semnele de circulație nu seamănă cu niciunul dintre indicatoarele obișnuite și nu transmit obligații sau restricții participanților la trafic.

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