Istoria site-ului GardaForestierăRMVL

Site-ul gardaforestieramvl.ro a reprezentat pentru o perioadă lungă platforma digitală oficială a Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, instituție responsabilă cu monitorizarea și controlul regimului silvic în județele Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Dolj și Olt.

Site-ul a fost creat pentru a asigura transparența instituțională, publicând informații esențiale precum:

Anunțuri de consultare publică pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier.

Declarații de avere și interese ale angajaților.

Rapoarte de activitate și comunicate de presă referitoare la controalele efectuate.

Documentații tehnice necesare operatorilor economici din domeniu.

Cine a cumpărat domeniul și de ce

Informațiile de înregistrare oficiale (via RoTLD) sunt acum protejate de legile GDPR, însă domeniul nu mai este administrat de Garda Forestieră sau de Ministerul Mediului. În momentul în care hostingul și înregistrarea domeniului au expirat, domeniul a fost transferat sau reînnoit printr-un registrar privat, fiind achiziționat de o persoană fizică sau o companie privată specializată în „domain flipping” sau SEO.

În prezent, site-ul funcționează ca un agregator de știri sau un blog de tip PBN (Private Blog Network). El a fost cumpărat pentru că avea „autoritate” în algoritmii Google, având în trecut link-uri de la instituții oficiale și publicații importante din România.

Scopul principal al transformării unui fost site al unei instituții guvernamentale este acela de a vinde link-uri de publicitate (backlinks) către alte site-uri care vor să urce în căutările Google.

De altfel, în ultimele săptămâni, articole generate cu Inteligența Artificială publicate în mod automat pe fostul site al Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea au generat aproape 8.000.000 de expuneri în Google Discover, depășind site-uri de știri precum Adevărul, Antena 3, Gândul sau Observator.

