Kazahstan a suspendat livrările de petrol spre coasta rusească a Mării Negre

Kazahstan a suspendat livrările de petrol către terminalul Consorțiului Caspian Pipeline (CPC) de pe coasta rusească a Mării Negre, în urma unor atacuri cu drone asupra petrolierelor, au declarat pentru Reuters trei surse din industrie.

Terminalul CPC este o rută esențială pentru transportul petrolului kazah către Europa, inclusiv România. Anunțul a fost făcut luni, după ce mai multe nave au fost atacate de drone, relatează sursa citată mai sus.

„Instalațiile de încărcare ale CPC nu au fost avariate în urma atacurilor”, a precizat Guvernul Kazahstanului într-un comunicat oficial. Cu toate acestea, două dintre sursele citate de Reuters au confirmat că rezervoarele de petrol ale terminalului sunt în prezent pline.

Kazahstan este principala sursă de importuri de petrol a României

Kazahstanul este principalul furnizor de petrol al României, reprezentând 80% din exporturile totale de petrol ale acestei țări.

În 2025, România a importat aproximativ 5,5 milioane de tone de petrol din Kazahstan, o cantitate pentru care a plătit în jur de 2,5 miliarde de euro, relatează Ziarul Financiar. În total, România a consumat 11,4 milioane de tone de petrol, dintre care 8,9 milioane de tone au fost importate, conform datelor Institutului Național de Statistică. Restul cererii a fost acoperit prin producția internă.

Azerbaidjanul și Libia completează topul furnizorilor externi de petrol pentru România, ocupând locurile doi și trei, respectiv.

Criza alimentează temerile legate de exporturile de petrol al nivel mondial

Suspendarea livrărilor prin conducta CPC, responsabilă pentru aproape 2% din exporturile mondiale de petrol, alimentează temerile legate de disponibilitatea globală a resurselor energetice. Conflictul din regiune a perturbat deja fluxurile de petrol din puncte cheie precum Arabia Saudită și alte state din zona Golfului.

Mai mult, Reuters notează că cel puțin două petroliere, care ar fi trebuit să încarce petrol din terminal, și-au schimbat traiectoria din cauza incertitudinilor apărute.

Livrările de petrol prin conducta CPC au scăzut cu 7% în luna iunie 2026

Datele arată că livrările de petrol prin conducta CPC au scăzut în iunie 2026 cu 7% față de luna mai, atingând 1,699 milioane de barili pe zi. Scăderea a fost cauzată de un accident survenit la sfârșitul lunii mai la zăcământul petrolier Tengiz, precum și de reducerea volumului de țiței rusesc, conform surselor din industrie.

Reamintim că un petrolier a luat foc în Marea Neagră chiar marți. GAS LISBON este un tanc petrolier specializat în transportul gazelor petroliere lichefiate (LPG), care navighează sub pavilionul Liberiei. La bordul navei se aflau 17 membrii ai echipajului în momentul în care nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României și a izbucnit incendiul. Toți membrii echipajului au fost transportați în siguranță, iar 3 dintre aceștia au ajuns la spital.