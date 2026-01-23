Ministrul ucrainean al energiei, Denys Șmihal, s-a referit joi la criza energetică provocată de atacurile ruse și a precizat pe Telegram: „Astăzi a fost cea mai dificilă zi pentru sistemul energetic ucrainean de la avaria din noiembrie 2022”.

Un sfert din blocurile din Kiev au rămas fără încălzire

Șmihal a spus că situația cea mai dificilă este în regiunile Donețk și Kiev. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a informat că în întregul oraș au loc întreruperi de curent de mai multe ore.

În plus, un sfert dintre blocurile de locuințe nu mai au încălzire. Chiar și în blocurile care dispun de încălzire, aceasta este insuficientă, iar temperatura din apartamente este în jur de 10 grade Celsius.

In Kyiv, emergency divers repaired a flooded thermal power plant in −15°C conditions.

Under ice. Under fire pic.twitter.com/W5U5t3Poq9 — Alina Sarnatska (@ASarnatska) January 22, 2026

Pe parcursul zilei, 165 de echipe au lucrat la restabilirea căldurii în locuințele din Kiev.

Ministrul ucrainean al energiei: Atenție la manipulările din spațiul public

Denys Șmihal a făcut apel să se obțină informațiile doar din surse credibile.

Two energy grid workers in Kyiv died of exhaustion over the last days. Multiple cases of frostbite and psychological burnout. Yet they keep doing the impossible. pic.twitter.com/DXc7PN0pmy — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) January 21, 2026

„Vreau să le reamintesc tuturor că inamicul nu doar că ne bombardează infrastructura, dar încearcă și să destabilizeze societatea noastră. În spațiul informațional observăm multe minciuni și manipulări. Vă rog, aveți încredere doar în informațiile oficiale”, a scris el.