Studiul clinic de opt săptămâni a fost condus de specialiști de la University College London (UCL) și University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH), conform Telegraph.

Peste 50 de oameni au participat la studiu

Dacă vrei să slăbești, ar trebui să renunți la alimentele ultraprocesate, precum înghețată, chipsuri, unele cereale pentru micul dejun, biscuiți și băuturi carbogazoase. Acestea conțin adesea grăsimi saturate, sare, zahăr și aditivi care nu sunt folosiți în gătitul tradițional, cum ar fi conservanți și emulgatori.

55 de oameni au participat la acest studiu, iar aceștia au fost împărțiți în două grupuri. Un grup a urmat o dietă bazată pe alimente minim procesate, iar celălalt a consum alimente ultraprocesate. După opt săptămâni, grupurile au schimbat dietele.

Cercetătorii au echilibrat cele două diete din punct de vedere nutrițional în ceea ce privește conținutul de grăsimi, grăsimi saturate, proteine, carbohidrați, sare și fibre, folosind Ghidul Eatwell, care prezintă recomandări privind alimentația sănătoasă și echilibrată.

„Cercetările anterioare au asociat alimentele ultraprocesate cu rezultate nefavorabile pentru sănătate. Însă nu toate alimentele ultraprocesate sunt în mod inerent nesănătoase, având în vedere profilul lor nutrițional”, a spus dr. Samuel Dicken, de la Centrul pentru Cercetarea Obezității al UCL și departamentul de științe comportamentale și sănătate al UCL.

Ambele grupuri au pierdut în greutate

Conform acestuia, scopul principal al studiului a fost de a explora rolul procesării alimentelor și modul în care aceasta influențează greutatea, tensiunea arterială, compoziția corporală și pofta de mâncare.

Aproximativ 50 de persoane au finalizat studiul, ambele grupuri pierzând în greutate. Participanții care au urmat dieta cu alimente minim procesate au pierdut mai mult în greutate (2,06%), comparativ cu cei care au urmat dieta cu alimente ultraprocesate (1,05%).

„Deși o scădere de 2% poate părea nesemnificativă, aceasta a fost obținută în doar opt săptămâni și fără ca oamenii să încerce să-și reducă în mod activ consumul.

Dacă am extinde aceste rezultate pe parcursul unui an, am putea observa o reducere a greutății cu 13% la bărbați și cu 9% la femei în cazul dietei cu alimente minim procesate, însă numai o reducere a greutății cu 4% la bărbați și cu 5% la femei în cazul dietei cu alimente ultraprocesate.

În timp, această diferență ar începe să devină semnificativă”, a spus dr. Samuel Dicken.

Câte calorii ar trebui să consumi pe zi

Participanții au completat înainte și după începerea dietelor chestionare privind poftele alimentare. Cei care au consumat alimente minim procesate au raportat mai puține pofte.

În ciuda acestui fapt, nu au fost observate efecte negative semnificative asupra tensiunii arteriale, ritmului cardiac sau altor indicatori de sănătate în cazul dietei bazate pe alimente ultraprocesate.

Ambele grupuri de dietă erau în deficit caloric, ceea ce înseamnă că oamenii consumau mai puține calorii decât ardeau, ceea ce ajută la pierderea în greutate. Cu toate acestea, deficitul era mai mare în cazul alimentelor minim procesate, de aproximativ 230 de calorii pe zi, comparativ cu 120 de calorii pe zi în cazul alimentelor ultraprocesate.

Conform ghidului Eatwell, o femeie ar trebui să consume aproximativ 2.000 de calorii pe zi, în timp ce un bărbat ar trebui să consume 2.500.

