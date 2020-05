VIDEO | Sute de oameni au luat lumină a doua oară la Constanța. ”Ca în cușcă eram în casă”

De Andreea Archip, Dumitru Angelescu (foto), Cosmin Nistor (video),

Cu scăunele, perne pufoase, sacoșe cu candele, câteva femei îmbrăcate cernit se așază printre zidurile vechi de 15 veacuri.

Ruinele din parcul catedralei constănțene „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” sunt urmele unor locuințe din cetatea Tomis, datate din secolele IV-VI. Sunt ziduri care au văzut războaie și molime. Și în acest an sunt martore la două slujbe de Înviere. Prima, în neclintire, fără credincioși.

Oamenii poartă mască, Cataramă, nu

„Părerea mea e că Iisus Hristos a înviat o dată, atunci. Și a înviat pentru tot mileniul și pentru toată viața pe care o avem de acum înainte. O măicuță a spus că întotdeauna se poate spune: Hristos a înviat!”, ne asigură o doamnă care ține lumânarea în mâinile înmănușate făcute căuș.

Cei mai mulți poartă măști de protecție. Printre cei veniți să ia lumină a fost și omul de afaceri și politicianul Viorel Cataramă. Fără mască.



Viorel Cataramă a venit și la slujba de la Constanța

”Frica este energia cea mai de jos care ne îmbolnăvește”

La ora 11.00 noaptea, ÎPS Teodosie urcă pe scena din curtea catedralei și începe o rugăciune. „Vă rog să păstrați distanța și regulile sanitare!”, spune însă înainte de toate. Îndemn pe care l-a mai adresat de-a lungul serii.

ÎPS Teodosie s-a îndreptat spre credincioși să le împartă lumina

Dar devine tot mai greu să păstrezi distanța cu fiecare om care vine să ia lumină. Iar la miezul nopții, când s-a strigat „Veniți de luați lumină!”, deja oamenii erau ciorchine lângă preoții care treceau cu candele aprinse.

Credincioșii s-au înghesuit pentru a lua lumină de la Arhiepiscopul Tomisului

Dumitru Badea a venit la biserică când încă nu se întunecase. Îi era dor.



„Este o oportunitate în această seară de a recupera ce am pierdut. La Înviere am stat în casă. Lumina a venit în bloc, de la un bărbat și o femeie. Dacă ar fi venit preoții de sector aș fi dat și un pomelnic. M-am antrenat în rugăciune și se cunoaște progresul”, spune bărbatul.



Dumitru Badea

Omul ar vrea să vorbească mai mult, să povestească. A stat atâta vreme în casă, fără biserică, fără prieteni. Dar nu a căzut pradă fricii, care este „energia cea mai de jos care ne îmbolnăvește”. „Mai vin și cu 5G, și cu cipurile pe care vor să ne li pună în frunte și ne slăbesc…”, ne avertizează pensionarul.

„Face el Învierea? Unde s-a mai pomenit una ca asta într-o lume creștină?”

Slujba este tulburată de strigătele unui bărbat care trece pe stradă.



„Adevărul este că Iisus învie o singură dată! Nu facem ce vrem noi în țara asta! Când se satură Constanța de ăștia? Cel mai mare escroc al Constanței, cel mai nenorocit. Nu se satură constănțenii de hoțul ăsta? Face el Învierea? Unde s-a mai pomenit una ca asta într-o lume creștină?”, țipă bărbatul pe stradă.

Un protestatar a venit și el la slujbă pentru a scanda împotriva lui ÎPS Teodosie

El e încurajat și de faptul că deja vreo zece camere de filmat s-au luat după el. La puțină vreme, și trei polițiști care îi cer documentele. „Sunt cetățean, am drepturi. Spuneți ce vreți. Luați mâna de pe mine”, spune bărbatul mai multe pentru jurnaliști decât pentru polițist.

Bărbatul este urcat în mașina poliției și lumea se întoarce la slujbă.

”A făcut mare lucru pentru noi”

„Învierea ține 40 de zile, chiar și joi este Înviere. Din Înviere se desprinde Înălțarea”, spune la microfon Arhiepiscopul Tomisului. Oameni îngenuncheați printre ruine, cu candele aprinse și o mare liniștită.

„Dacă nu era acest ierarh care pot să spun că e un apostol, noi astăzi cu frica asta care ne-a fost indusă, acest om ne-a ajutat să depășim aceste momente. Și acum trăiesc ce trebuia să trăiesc în noaptea de Înviere, pentru că în noaptea de Înviere am plâns că nu sunt în biserică. Și astăzi plâng de bucurie că sunt aici. A făcut mare lucru pentru noi”, spune cu lacrimi în ochi o femeie pregătită să stea toată noaptea la slujbă.



O enoriașă de la slujbă spune despre ÎPS Teodosie că este ca un apostol

„Ca în cușcă eram în casă”

Doamna Anișoara își lasă masca pe barbă ca să-și arate un zâmbet larg, de mulțumire. „Am stat la Înviere încuiați în casă și acum suntem mulțumiți că am putut veni la biserică. Eu sunt foarte bucuroasă. Inima mi-e bună. Îi mulțumim lui bunul Dumnezeu că a putut să ne aducă aici. A fost foarte greu pentru mine, mai ales pentru cei care au putere să umble a fost foarte greu. Am fost gata să ne îmbolnăvim. Ca în cușcă eram în casă”, spune femeia.



Pe masca unei alte pensionare e scris „Hristos a înviat!” A luat lumină și acum își așteaptă fiul să o ia acasă. „La Înviere am ascultat acasă, la radio, la televizor. Abia am așteptat să mă întorc. De multe ori am plâns. Veneam în fiecare duminică”, ne spune femeia.

ÎPS face o ultimă baie de mulțime înainte ca slujba să se mute în biserică, zâmbind. O fetiță venită cu bunica la slujbă îi răspunde tare: „Adevărat a înviat!”



O credincioasă stă în genunchi, lipită de un zid: „La Înviere am stat pe internet și am urmărit. Dar nu e ca acum. Mergeam la fiecare Înviere. Mie îmi place. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Teodosie. Numai nopțile, sacrificii și slujbele pe care le-a făcut. Și se roagă pentru noi”.



Lumea se împuținează. Pe faleză se întrec cu bicicletele un grup de adolescenți. Nici nu se uită spre catedrala dinspre care se aud imnuri.

Anul trecut, Sunwaves a fost în Săptămâna Mare, anul ăsta s-a anulat.