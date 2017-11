Are 77 de ani, din care 50 de ani de muncă, este medic veterinar și are o pensie de 1.500 de lei. Pentru a o rotunji, Corneliu Vasilache lucrează ca agent DDD, adică ”vânează” șobolani. Fost director al Protan Ploiești, timp de opt ani, doctorul este acum veteranul deratizării în România.

Deratizarea este o meserie care cere calificare. Adică școală de vânător de șobolani. Astfel, pentru a ajunge agent DDD, ”ucigaș de șobolani”, trebuie să faci două cursuri. Primul are durata de o săptămână și este obligatoriu pentru orice angajat la deratizare, dezinsecție și dezinfectare. Din acest curs se iese cu diploma de operator DDD, care este, practic, un simplu manipulator. Treapta a doua o reprezintă cursul de o lună, cu examen final, în urma căruia se obține calificare de agent DDD. Doar acest agent are voie să manipuleze otrăvurile, să le pregătească pentru deratizare sau dezinsecție.

300 de miliarde de ouă de țânțari așteaptă primăvara în București

La capitolul dezinsecție, menționăm, în paranteză, că specialiștii români susțin că în acest moment în parcurile bucureștene sunt aproximativ 300 de miliarde de ouă de țănțari care așteaptă luna martie a anului viitor pentru a ecloza. Sunt așa multe pentru că serviciul de dezinsecție și deratizare nu a funcționat doi ani.

În fine, veteranul dezinsecției și deratizării din România, Corneliu Vasilache, nu a avut nevoie de cursuri pentru agent DDD. El a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară și s-a specilizat în domeniile deratizare, dezinsecție și ecarisaj. Are vârsta de 77 de ani și a muncit în acest domeniu timp de 50 de ani.

”Sunt ploieștean și am lucrat în mai multe locuri: în Braşov, în Făgăraș, Ploiești, București… Am lucrat în ecarisaj, am fost director la Protan Ploiești, timp de 8 ani. Acum, salariul aici este bun, se completează cu pensia. Merge… Ce să fac? Pensia mică… 1.500 de lei. Mai am câteva luni și fac 50 de ani de muncă…”, ne-a spus Corneliu Vasilache.

Este medic veterinar, a lucrat 50 de ani și are o pensie de 1.500 de lei, adică primește 30 de lei, lunar, pentru fiecare an muncit.

Domnul doctor, așa cum este apelat de către colegi, umblă cu punga prin cimitirul evreiesc din Bulevardul Ion Mihalache pentru a strânge, împreună cu un coleg – Iulian Dima, care are o vechime în branșă de doar 10 ani -, cadavrele șobolanilor cărora li s-a pus otravă aici cu o lună în urmă.

Șobolanul este foarte periculos, este un animal purtător de foarte mulți microbi

Bucureștiul este plin de șobolani, după părerea specialiștilor sunt cam 12 milioane, pentru că serviciul de deratizare din capitala României a fost suspendat din anul 2015 până în toamna aceasta, din motive încă neelucidate. După expirarea contractului pentru serviciile DDD, cu doi ani în urmă, a urmat o ”pace” generală pentru țânțarii și șobolanii din București.

Activitatea a fost reluată în această toamnă. După ce a fost pusă otrava, acum se adună cadavrele șobolanilor. Teoretic, 10% dintre rozătoarele otrăvite mor în afara galeriilor, iar 90% mor în galerii. Cei de afară sunt adunați de agenții DDD, restul, rămân sub pământ.

”Șobolanul este foarte periculos, să știți! Este un animal purtător de microbi. De foarte mulți microbi. Deci, trebuie să fim foarte atenți la mușcătura de șobolan, care este foarte periculoasă. Dă naștere la foarte multe boli. Iar în ultimul timp s-au înmulțit foarte mult şobolanii. De ce? Nu s-a ținut cont să se facă o deratizare periodică. Au trecut uneori 5, 6, 7 ani și nu s-a făcut nimic. Și, normal, înmulțirea lor este foarte rapidă. Sunt foarte mulți în București în acest moment”, ne-a explicat medicul veterinar.

