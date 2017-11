166 de operatori de deratizare au declanșat războiul împotriva șobolanilor din București. ”În Capitală nu s-a mai făcut deratizare din 2015, de când contractul dintre firma 3D și Primăria Municipiului București a încetat. În acest moment s-a revenit la situația anului 1997, când erau șase rozătoare la fiecare locuitor. Adică sunt aproximativ 12 milioane de șobolani în tot orașul”, ne-a spus Andrei Leca, directorul firmei 3D București. Despre cum se face deratizarea în București aflați mai jos.

Vineri, florăreasa ”non-stop” din fața magazinului Unirea se uita curioasă la bărbații care puneau niște obiecte negre pe sub chioșcurile din zonă ultracentrală a Bucureștiului. ”Daaa… ce faceți?” ”Punem capcane cu otravă împotriva șobolanilor”, spun operatorii. ”Vai, ce bine, că nu mai putem să stăm aici. Știți câți sunt? Este groaznic, noaptea nu mai știu ce să fac. A fătat una chiar în chioșc, printre ghivece, am crezut că mor. Am chemat o cunoștință să mă scape de mama șobolan. Nu se tem de nimic. Să îi vedeți noaptea cum mișună în coșurile de gunoi de la Unirii, că sunt pline cu mâncare. Eu mi-am cumpărat un aparat cu ultrasunete. Are senzor de mișcare și când trece șobolanul prin florărie, țiuie urât, iar șobolanul țipă și el, și mai urât. Iar eu țip de frică. Vai de capul nostru!” spune femeia, vizibil scârbită doar la pronunția cuvântului șobolan.

Trăiesc în colonii de câte 50-250 de indivizi

Serciviul de deratizare a fost efectuat în Capitală de firma 3D până în anul 2015, când a expirat contractul. Din acel moment, șobolanii, căpușele și țânțarii s-au dezvoltat fără nicio opreliște în București. Nimeni nu a putut da o explicație coerentă pentru absența serviciului dezinsecție/deratizare/dezinfecție (DDD).

O femelă de șobolan fată în medie 7 pui, care ajung la maturitate sexuală după 3 luni. Trăiesc în colonii de câte 50-250 de indivizi, formate de regulă dintr-un mascul și mai multe femele.

În acest context, Capitala României se află la a opta generație de șobolani cu ”buletin de București”. Așa s-a adunat armata de 12 milioane de care spune Andrei Leca.

166 de oameni contra 12.000.000 de șobolani

În sfârșit, municipalitatea a organizat o nouă licitație, care a fost câștigată de firma Coral Impex, societate care mai are contracte în 11 orașe mari din țară. În acestă toamnă a început munca efectiv în Capitală. La capitolul șobolani, tehnica acestei meserii presupune să se înceapă deratizarea de la marginile orașului către centru. Ceea ce s-a și întâmplat, cu unele excepții însă. ”În zona Unirii sunt atât de mulți încât cetățenii au făcut apeluri disperate să venim. Așa că am demarat o acțiune specială în jurul magazinului”, ne-a spus Alexandru Badea, director general Coral Impex.

Astfel, vineri, 166 de operatori, din care 93 de teren, au luat cu asalt Piața Unirii și zonele imediat învecinate.

În timp ce operatorii pregăteau capcanele în care puneau ortava sub formă de granule, închideau capacele și puneau eticheta pe care scrie că antidotul, în caz de ingerare accidentală, este vitamina K, o persoană în vârstă se uita curiasă ce se întâmplă. Când a auzit cine sunt, nu s-a lăsat până nu i-a convins să vină și la el acasă, în Piața Coșbuc, unde este ”râu de șobolani”.

Se deratizează doar o cincime de oraș

Capcanele cu otravă s-au pus vineri pe sub toate chioșcurile din zonă și pe spațiile verzi din vecinătatea Bulevardului Unirii, pline cu găuri de șobolan.

”În zona aceasta se aglomerează populațiile de șobolani și sunt foarte multe galerii”, ne explică Alexandru Badea. Asta pentru că în imediata vecinătate se află fântânile arteziene, iar șobolanii sunt mari consumatori de apă, fiecare individ trebuie să bea cel puțin odată pe zi , altfel nu rezistă. Ei își fac întotdeauna galeriile în preajma unei surse de apă.

Efectele deratizării de vineri se vor vedea către sfârșitul săptămânii actuale, când operatorii vor ieși să strângă cadavrele de șobolani morți prin otrăvire. Statistic, 10% dintre ei vor muri în afara galeriilor, iar 90% în subteran.

”Ar fi fost foarte bine să primim pentru deratizare toată suprafața orașului, nu doar o cincime, cum spune caietul de sarcini. Lipsesc zone mari din spațiile verzi și zonele de case. Banii care ni s-au alocat sunt suficienți pentru tot orașul, nu este nevoie de suplimentarea fondurilor. Este păcat să avem bani și să nu facem un lucru ca lumea. Dacă nu îi omorâm pe toți odată, cei rămași în viață se vor înmulți din nou foarte repede”, ne-a mai spus Alexandru Badea.

