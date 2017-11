Ultimele statistici arată că 655.007 pensionari trăiesc cu 520 de lei pe lună – pensia socială minimă garantată. Legea îi exclude de la orice altă formă de ajutor, pe considerentul că există o categorie socială şi mai săracă, respectiv 218.856 de persoane, care trăiesc cu 141,5 lei pe lună. Prin urmare, oficial, cu 520 de lei pe lună, pensia socială, s-ar trăi boierește. De aceea, vârstnicii nu primesc ajutor de încălzire. Ce fac iarna?

În zona Ferentari – Rahova majoritatea caselor se încălzesc cu lemne. În România, 3,5 milioane de gospodării, aproxiamtiv 40% din total, se încălzesc cu lemne. Iar multe din acest gospodării sunt deținute de pensionari. Problema principală în acestă iarnă – care se anunță grea -, pentru asemenea tip de încălzire, este că lemenele de foc aproape că au dispărut de pe piață, iar cele care se mai găsesc, s-au scumpit foarte mult. Prețul lor aproape că s-a dublat.

”Am avut noroc…”

”Am avut noroc cu cineva care trecea pe stradă și avea lemne de vânzare. Am cumpărat o mașină de lemne, cam două tone, cu 700 de lei. Dacă era să cumpăr de la depozit, plăteam 600 de lei tona. Toamna trecută erau 380 de lei tona…”, ne-a spus Maria Ilie, 80 de ani. Femeia are o pensie minimă și se pune întrebarea: cum a cumpărat lemne de 700 de lei, dacă are pensia de 520 de lei?

”M-am împrumutat. Am lucrat 15 ani, dar mi s-a furat cartea de muncă cu tot cu acte,… Una peste alta, acum trăiesc din pensia soțului decedat. Nu am rinichiul stâng, din 1980, iau medicamente și, uite așa, de la o zi la alta, trăiesc cum pot. Pentru lemne de iarnă fac împrumut de la CARP Omenia, an de an. S-a anunțat iarnă grea și dacă o să mai trebuiască, o să mai cumpăr, ce să fac…”.

”Plâng în fiecare zi…”

La mică distanță de Maria Ilie, tot în Ferentari, o altă pensionară cu venit de 520 de lei, povestește plângând că este aproape imobilizată din cauza artritei. ”Plâng în fiecare zi. Boala pe care o am,… nu pot să merg… Dacă nu am pâine, nu mănânc, pentru că eu nu pot să mă duc să iau. Mă ajută nepotul”. Cu toate acestea, Marcela Tamaș, la cei 76 de ani a rezolvat problema lemnelor încă din vară. Adică, s-a împrumutat din timp și a cumpărat două tone de lemne la prețul de 420 de lei tona. ”Acum s-au scumpit! Dacă făceam împrumut acum, nu mai luam lemne, că s-a făcut 600 de lei tona! Și nu se găsesc!”, ne explică MarcelaTamaș.

Menționăm că pensia socială o primesc vârstnicii care au pensile prin contributivitate mai mici decât 520 de lei. Adică, dacă un om are pensia de 350 de lei, de pildă, statul suplinește restul până la 520 de lei, care reprezintă pensia minimă garantată în România.

”Termenul lemn de foc nu există în legislație”

”Problema lemnelor de foc a apărut pentru că aceste termen nu există în legislație. Pur și simplu nu a fost menționat. Există doar lemn industrial și biomasă. În acest context, lumea se aproviziona, trebuie să o spunem, în special cu lemn de furat. S-a strâns însă șurubul pentru hoții de lemn, ceea ce este foarte bine, dar a apărut criza lemnelor de foc. De aceea, Ministerul Apelor și Pădurilor a permis primarilor, în toamna aceasta, să dea voie la folosirea lemnului industrial pentru încălzirea gospodăriilor. Ceea ce iarăși este incorect. În mod normal ar trebui lăsați proprietarii de păduri să recolteze lemnele de calitatea a IV-a, copacii strâmbi care nu pot fi folosiți în industrie, să intre la categoria lemn de foc, care trebuie definită clar în legislație”, ne-a explicat prof. dr. inginer Marian Drăgoi de la Facultatea de Silvicultură a Universității din Suceava.

Pensia socială este, în realitate, mai mică decât venitul minim garantat

O altă ciudățenie a legislației este dreptul la ajutoare sociale speciale. Conform datelor oficiale, în luna septembrie 2017 au primit pensia social garantată, de 520 de lei, 655.007 de vârstnici.

Ei nu primesc alte tipuri de ajutor social, pe considerentul că ceea ce iau de la stat este mai mult decât venitul minim garantat, de 141,5 de lei pe lună pentru o persoană. Venitul minim garantat se alocă persoanelor care nu au nici un alt tip de venit.

Altfel spus, pensia socială ar fi un fel de ”lux” faţă de venitul minim garantat, pe genul genul: se poate şi mai rău!

Ca o contabilitate răutăcioasă a sărăciei, menţionăm că oamenii care primesc venit minim garantat beneficiază şi de alte tipuri de susţinere, respectiv alocaţia de hrană, de 13 lei pe zi, adică 390 de lei pe lună, la care se adaugă şi ajutorul de încălzire, 54 de lei pe sozonul rece, între noiembrie şi martie.

Adunate, toate, înseamnă 536 de lei pe lună/om! Care este ceva mai mult decât 520 de lei… Astfel, ”socialul” bătrânilor este mai mic decât ”socialul” celor în putere.

Avantajul pensionarilor este că ei pot trăi din împrumuturi mici, pe care le retituie în decurs de 6 luni la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP). Cei ce nu sunt pensionari nu au acest ”beneficiu”.

Venitul minim garantat diferă de la caz la caz

Venitul minim garantat este diferit de la caz la caz. Astfel, o persoană singură primește mai mult decât una care face parte dintr-o familie cu 6 persoane, de pildă. Altfel spus, un sărac primește mai mult decât doi săraci. Veniturile minime garantate sunt:

141,5 lei pentru persoana singură;

255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;

442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;

36,5 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie.

Din 80 de corporații chemate în ajutor, doar una ajută vârstnicii în pragul Sărbătorilor de iarnă

”Este o perioada foarte grea pentru membrii Asociației CARP Omenia. Iarna bate la ușă, iar două treimi din cei peste 51.000 de membri se încălzesc cu lemne. Vin și fac împrumuturi pentru procurarea de lemne și pentru medicamente. Marea majoritate au și uitat de pregătirile pe care le faceau în ajunul Sărbătorilor de iarnă. Și în acest an vom oferi pachete cu alimente și ajutoare financiare nerambursabile unui număr considerabil de membri care sunt în risc social. Am făcut apel la solidaritate la peste 80 de corporații, bănci, hipermarketuri, societăți comerciale, pentru a fi alături de cei care nu au posibilitatea de a se bucura de Sărbătorile de iarnă. O singura societate comercială a dat curs solicitării noastre cu o sumă cu care vom alcătui aproximativ 100 de pachete cu alimente de bază și o sumă de 1000 euro pentru proiectul ”Dați un leu pentru cantina socială’’demarat în anul 2016. Asteptăm în continuare să fim sprijiniți pentru ca acestă cantină socială, de care este mare nevoie, să devină realitate”, a spus președintele Asociației, dipl. ing. Gheorghe Chioaru.