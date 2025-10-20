Detalii despre incident

Conform sursei citate, poliția a decis să oprească vehiculul după ce au observat mișcări anormale și dificultăți în efectuarea anumitor acțiuni de către șofer. Surpriza a venit când, în momentul opririi, mașina s-a ciocnit de zidul din față.

Șoferul nu a ignorat ordinele agenților, ci a fost doar o eroare care a dus la avarierea completă a părții frontale a caroseriei, relatează publicația spaniolă 20Minutos.es.

Permis expirat de 32 de ani

După incident, agenții de poliție au cerut documentele șoferului pentru identificare. S-a descoperit că persoana de 90 de ani avea dificultăți la volanul mașinii și nu își reînnoiseră permisul de conducere de peste trei decenii, mai precis de 32 de ani.

Conform 20 Minutos.es, Poliția Foruzaingoa a declarat pe contul oficial de X: „Lekunberri: mașină circulând cu portbagajul deschis; a parcat izbindu-se de zid; șofer de 90 de ani cu permisul de conducere expirat în 1993, acum 32 de ani”.

Un alt caz este reprezentat de un bărbat care i-a uimit pe polițiștii de frontieră când le-a arătat un permis de conducere dintr-o țară care nu mai există de zeci de ani, în Polonia.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE