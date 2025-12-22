Cum s-a petrecut incidentul din Italia, unde șoferul a tras cu pistolul în cicliști

Un incident șocant a avut loc pe 20 decembrie 2025, în provincia Verona, Italia. Conform relatării Corriere del Veneto, un grup de tineri cicliști a fost ținta unor focuri de armă în timpul antrenamentului. Evenimentul s-a petrecut pe drumul național 12 din Val d’Adige, lângă Dolcè.

Cicliștii, membri ai echipei Sc Padovani Polo Cherry Bank, se aflau într-un cantonament prefestiv. În timp ce pedalau în formație regulată, o mașină de culoare închisă s-a apropiat de ei. Șoferul a tras două focuri de armă, probabil cu gloanțe oarbe, în direcția sportivilor. Din fericire, nimeni nu a fost rănit fizic.

Ce s-a întâmplat cu sportivii după atacul bărbatului din Italia

Galdino Peruzzo, președintele Sc Padovani, a declarat pentru Corriere del Veneto: „Suntem ușurați că toți băieții sunt teferi și nevătămați. Este un incident teribil, pe care sperăm să nu-l mai vedem niciodată”.

El a subliniat importanța siguranței pentru club, dar a recunoscut dificultatea de a preveni astfel de acte.

„Strada este sala de antrenament a atleților noștri și adoptăm toate măsurile posibile pentru a le garanta siguranța, dar în fața nebuniei anumitor indivizi devine dificil să te aperi”, a mai spus el.

Incidentul nu este unul izolat pe drumurile din Italia

Peruzzo a menționat că nu este un caz izolat, amintind de un alt incident din anul precedent, când un ciclist a fost lovit de un șofer fugar. El a adresat problema mai largă a conviețuirii pe drumuri.

„Știm bine că uneori cicliștii pot deranja, dar cum poți să tragi, chiar și cu gloanțe oarbe”, a mai precizat el.

Primele reacții ale cicliștilor atacați de bărbatul cu pistolul

Grupul era format din șapte cicliști, aranjați în perechi. Drumul era liber, fără trafic, iar sportivii nu provocau nicio aglomerație. Președintele a descris starea de șoc a tinerilor.

„Atleții sunt șocați: era suficient un minim contact fizic și se putea întâmpla ceva mult mai grav”, a declarat el, conform sursei citate mai sus. La începutul acestui an, un șofer român a fost și el implicat într-un scandal în Italia. Carabinierii au intervenit de urgență, iar șoferul a fost pus la pământ cu electroșocuri ca să se liniștească. Totul a pornit de la un grătar cu prietenii.

Clubul a pregătit o plângere cu ajutorul avocaților lor. Carabinierii au contactat deja echipa. Peruzzo a confirmat că au informații utile pentru identificarea făptașului:

„Avem numărul de înmatriculare și tot ce este necesar pentru a-l găsi. Cel care a tras poate nu știa că avem aceste informații, dar acum va ști”, a mai anunțat președintele clubului.

