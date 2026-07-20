În imaginile surprinse de camera de bord a unui alt participant la trafic și publicate de Observatorul Prahovean, se observă cum șoferul Audi-ului, înmatriculat în județul Dâmbovița, frânează brusc în fața unui Dacia Logan. Pentru a evita impactul, conducătorul Loganului virează brusc pe banda a doua, unde este lovit din spate de un Volkswagen Caddy. Incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime, iar șoferul Audi-ului a părăsit locul accidentului.

Conform IPJ Prahova, șoferul Audi-ului a fost amendat cu 1.297,50 lei pentru comportament agresiv la volan, sancțiune ce include și suspendarea permisului pentru 60 de zile. În plus, a primit o altă amendă, în valoare de 865 de lei, pentru că nu s-a prezentat la poliție în termen de 24 de ore de la producerea accidentului. Aceasta din urmă a adăugat încă 30 de zile la perioada de suspendare a dreptului de a conduce, totalizând astfel 90 de zile.

„Conducătorul auto a fost sancționat pentru comportament agresiv, care a dus la avarierea unui vehicul, și pentru neprezentarea la unitatea de poliție în termenul legal. De asemenea, a fost avertizat pentru conducerea cu permis expirat și lipsa documentelor obligatorii”, a menționat IPJ Prahova.

După accident, șoferul Audi-ului a părăsit locul incidentului, accelerând și intrând pe breteaua ce leagă DN1 de DN72. Poliția a intervenit în urma investigațiilor și a imaginilor video, aplicând sancțiunile corespunzătoare.

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