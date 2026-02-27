Prins de două ori în aceeași zonă de control

Un șofer aflat la volanul unui BMW a fost oprit de polițiștii germani, după ce radarul l-a înregistrat de două ori depășind semnificativ limita de viteză pe B305, în districtul Traunstein.

Potrivit chiemgau24.de, agenții au desfășurat miercuri, 25 februarie, între orele 13:30 și 18:00, o acțiune de măsurare a vitezei pe B305, între Reit im Winkl și Ruhpolding, unde limita legală este de 100 km/h.

Din aproape 600 de vehicule verificate, aproape toate au respectat limita legală, conform poliției.

150 km/h la dus, 145 km/h la întors

Mai puțin șoferul BMW, originar din sudul districtului Traunstein, care a fost înregistrat prima dată în direcția Ruhpolding, circulând cu 150 km/h. La scurt timp, acesta a trecut din nou prin zona de măsurare, de această dată pe sensul de întoarcere, fiind surprins cu 145 km/h.

Poliția nu a putut preciza încă valoarea exactă a sancțiunii.

Potrivit agenților, în acest caz particular, Oficiul Central pentru Amenzi este de așteptat să majoreze sancțiunile standard prevăzute în catalogul contravențiilor, atât în ceea ce privește amenda, cât și eventuala suspendare a permisului.

Viteza excesivă, principala cauză a accidentelor mortale în Bavaria

Tot în aceeași zi, ministrul bavarez de Interne, Joachim Herrmann, a prezentat statisticile privind accidentele rutiere pentru 2025. Conform datelor furnizate de Ministerul de Interne, viteza excesivă și neadaptată condițiilor de drum rămâne principala cauză a accidentelor în Bavaria.

În anul 2025, aceasta a fost responsabilă pentru 128 de accidente mortale, reprezentând aproximativ un sfert din totalul accidentelor fatale din land.

Joachim Herrmann a lansat un apel către toți participanții la trafic: „Luați piciorul de pe accelerație!”.

Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe

Radarele cu cele mai multe înregistrări privind depășirea vitezei legale în Germania se află în zonele urbane și pe drumurile intens circulate, mai ales în landurile cu trafic ridicat precum Bavaria.

Conform datelor recente, Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe, iar cele mai multe amenzi pentru viteză sunt aplicate acolo unde limitele sunt stricte, în special în localități, unde limita standard este de 50 km/h. Zonele cu cel mai ridicat număr de înregistrări sunt acelea cu trafic intens, cum ar fi orașele mari și autostrăzile cu restricții de viteză.

Pentru depășirile severe ale vitezei, sancțiunile pot merge până la suspendarea permisului de conducere pe mai multe luni și amenzi de până la 738,5 euro, în funcție de cât s-a depășit viteza legală.

Deși Germania dispune de sectoare fără limită generală de viteză pe autostrăzi, cele mai multe cazuri de depășire și amenzile asociate provin din zonele urbane și drumurile naționale cu limitări clare.

Anul trecut, peste 30.000 de șoferi au fost prinși de radar și amendați pentru viteză excesivă, în orașul Nienburg din Germania. Aproape 500 de permise au fost suspendate, iar încasările au atins un nivel fără precedent, de peste 2,2 milioane de euro. Iar în orașul Jena, tot în Germania, șoferii care au apăsat prea tare pedala de accelerație au umplut bugetul local cu aproape 2,8 milioane de euro.

