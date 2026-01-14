Amenzi-record pentru viteză într-un orășel german

În 2025, pe drumurile orașului german Nienburg, două radare au prins 30.979 de șoferi circulând cu viteze peste limita legală. Potrivit publicației dieharke.de, este cel mai mare număr de cazuri din ultimii ani.

Prin comparație, în 2024 au fost sancționați 29.528 de șoferi.

În paralel, și veniturile obținute din sancționarea vitezei excesive au atins un nivel-record. În 2025, autoritățile locale au încasat 2,21 milioane de euro, față de 2,02 milioane în 2024. În cele mai multe situații, șoferii s-au ales doar cu avertismente sau amenzi contravenționale.

În 490 de cazuri, încălcările au avut consecințe mai severe. Șoferii sancționați au primit interdicții de a conduce între una și trei luni.

În 15 cazuri, suspendarea permisului a fost de două sau trei luni, în 475 de situații, interdicția a fost de o lună și niciunul dintre șoferii prinși nu a primit o suspendare mai mare de trei luni.

Cea mai gravă abatere din 2025 a fost înregistrată pe drumul federal B6, unde un șofer a fost surprins rulând cu 178 km/h într-o zonă cu limită de 100 km/h.

Doar două radare au prins peste 30.000 de șoferi

Orașul Nienburg dispune de doar două dispozitive proprii de monitorizare a vitezei: un radar semistaționar, amplasat într-un trailer, utilizabil pe ambele sensuri și un radar mobil, montat într-o remorcă specială.

Potrivit purtătorului de cuvânt al administrației districtuale, Cord Steinbrecher, nu există în prezent planuri pentru achiziționarea unui nou echipament de supraveghere rutieră.

Radare vandalizate de două ori într-un singur an

Anul trecut, radarele au fost vandalizate de două ori, fiind scoase din funcțiune câte două zile în fiecare situație. În continuare, în zonă nu există radare fixe permanente, iar oficialii avertizează că, în principiu, dispozitivele pot fi amplasate oriunde.

Verificările sunt concentrate în special în zone considerate sensibile:

zone cu limită de 30 km/h;

străzi rezidențiale și zone cu trafic calm;

în apropierea grădinițelor, școlilor, locurilor de joacă;

în zonele din jurul căminelor de bătrâni și centrelor de îngrijire; pe sectoare de drum cu risc ridicat de accidente.

Sumele obținute din sancțiuni sunt folosite pentru acoperirea costurilor de personal și logistică, dar și pentru programe de educație rutieră și prevenție a accidentelor, derulate în școli și grădinițe.

Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe

Radarele cu cele mai multe înregistrări privind depășirea vitezei legale în Germania se află în zonele urbane și pe drumurile intens circulate, mai ales în landurile cu trafic ridicat precum Bavaria.

Conform datelor recente, Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe, iar cele mai multe amenzi pentru viteză sunt aplicate acolo unde limitele sunt stricte, în special în localități, unde limita standard este de 50 km/h. Zonele cu cel mai ridicat număr de înregistrări sunt acelea cu trafic intens, cum ar fi orașele mari și autostrăzile cu restricții de viteză.

Pentru depășirile severe ale vitezei, sancțiunile pot merge până la suspendarea permisului de conducere pe mai multe luni și amenzi de până la 738,5 euro, în funcție de cât s-a depășit viteza legală. Deși Germania dispune de sectoare fără limită generală de viteză pe autostrăzi, cele mai multe cazuri de depășire și amenzile asociate provin din zonele urbane și drumurile naționale cu limitări clare.

Anul trecut, tot într-un orășel german, Jena, șoferii care au apăsat prea tare pedala de accelerație au umplut bugetul local cu aproape 2,8 milioane de euro.

