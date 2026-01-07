Amenzi-record pentru viteză într-un orășel german

Potrivit bilanțului oficial publicat de municipalitate, șoferii vitezomani au adus în 2025 suma de 2,79 milioane de euro în bugetul orașului Jena. Este un record care arată că mulți conducători auto din orașul de pe Saale continuă să depășească limitele de viteză, relatează jenaer-nachrichten.de

În total, 48.104 șoferi au fost surprinși circulând cu viteză peste limita legală. Autoritățile au emis:

4.101 amenzi contravenționale,

58.561 avertismente,

76 de interdicții de a conduce.

În 118 cazuri, sancțiunile au fost contestate și au ajuns fie în faza de apel, fie în instanță.

Un bulevard din Jena, magnet pentru vitezomani

În cursul anului 2025, în Jena au fost active 15 sisteme de monitorizare a traficului: zece radare fixe, amplasate în cinci locații, două dispozitive semistaționare și trei vehicule mobile de măsurare a vitezei

Doar radarele fixe au declanșat 25.288 de înregistrări ale depășirilor de viteză. Însă un loc se detașează clar ca fiind preferatul șoferilor grăbiți: Stadtrodaer Straße. Aici au fost înregistrate 14.040 de încălcări, cel mai mare număr din oraș. Aceeași arteră conduce detașat și în cazul controalelor echipelor mobile, care au surprins aici aproape 12.000 de abateri.

Datele oficiale arată clar că autoritățile din Jena aplică riguros controalele în trafic, iar asta se reflectă atât în creșterea siguranței rutiere, cât și în veniturile consistente la bugetul local.

Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe

Radarele cu cele mai multe înregistrări privind depășirea vitezei legale în Germania se află în zonele urbane și pe drumurile intens circulate, mai ales în landurile cu trafic ridicat precum Bavaria.

Conform datelor recente, Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe, iar cele mai multe amenzi pentru viteză sunt aplicate acolo unde limitele sunt stricte, în special în localități, unde limita standard este de 50 km/h. Zonele cu cel mai ridicat număr de înregistrări sunt acelea cu trafic intens, cum ar fi orașele mari și autostrăzile cu restricții de viteză.

Pentru depășirile severe ale vitezei, sancțiunile pot merge până la suspendarea permisului de conducere pe mai multe luni și amenzi de până la 738,50 euro, în funcție de cât s-a depășit viteza legală. Deși Germania dispune de sectoare fără limită generală de viteză pe autostrăzi, cele mai multe cazuri de depășire și amenzile asociate provin din zonele urbane și drumurile naționale cu limitări clare.

Anul trecut, tot în Germania, un radar fix din Hamm, un oraș în landul Renania de Nord-Westfalia, a declanşat aproape 500 de capturi false de viteză pe 1 noiembrie, de Allerheiligen („Ziua Tuturor Sfinților”), după ce o eroare software nu a recunoscut automat ziua de sărbătoare în sistem, deşi limita în acel interval era de 50 km/h. Autorităţile au transmis că şoferii înregistrați din greşeală nu vor fi amendați.

