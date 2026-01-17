Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc în data de 16 ianuarie 2026, în jurul orei 15.40, pe DN 54.

„În cadrul unei acțiuni de control pe DN 54, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Corabia au oprit pentru verificare un autoturism, condus de către un cetățean bulgar”, care se deplasa pe ruta Caracal-Corabia.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că vehiculul figura ca fiind căutat pentru confiscare, alerta fiind emisă de autoritățile din Italia.

Autoturismul, evaluat la aproximativ 150.000 de lei, a fost confiscat și indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Corabia.

Polițiștii au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

„Drept urmare, autoturismul în valoare de 150.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul sectorului, în continuare fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale care se impun.”, a mai precizat Poliția de Frontieră.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni fac parte din misiunile curente de menținere a siguranței și respectării legii.

„Prin misiunile specifice desfășurate, Poliția de Frontieră Română continuă să acționeze cu fermitate pentru respectarea cadrului legal și protejarea frontierei de stat, asigurând un control eficient și un nivel ridicat de securitate în zona de competență.”, se mai arată în comunicat.

O altă mașină a fost confiscată de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, din județul Iași, pe 2 ianuarie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE