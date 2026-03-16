„Regele kulenului”: de la volanul camionului la o afacere în sat

Exemplul unui mic sat din nordul Serbiei, cu doar 70 de locuitori, arată că și în mediul rural se pot construi afaceri de succes. În Podlokanj, după 15 ani și sute de mii de kilometri parcurși la volanul camionului în toată lumea, Ivan Relotić s-a întors acasă pentru a produce kulen, un preparat tradițional din carne.

Tânărul în vârstă de 35 de ani crede că producția de alimente poate fi o cale sigură către succes și a început să producă mai multe tipuri de cârnați și preparate din carne uscată, kulenul fiind cel mai apreciat.

„Sincer să fiu, sărăcia și foamea m-au obligat să încep să produc pentru propriile mele nevoi, iar acești oameni sunt la fel de importanți ca și mine, pentru că toți ne câștigăm pâinea din asta”, își începea Ivan povestea, în urmă cu un an, pentru canalul de YouTube Lovac na ukuse.

Încă din adolescență era interesat de prepararea kulenului, iar în perioada în care a fost șofer de TIR, îl ducea colegilor săi camionagii. A vândut primul său kulen cu 50 de euro, iar astăzi, produsul lui este cunoscut în multe locuri din lume, de la Madagascar până în Norvegia și Islanda.

„Oamenii mă numesc ‘regele kulenului’. Nu este vorba de export în acele țări. Sunt pur și simplu prietenii mei și ei reprezintă piața mea, pentru că încă nu mă consider un producător. Am în plan să construiasă o mică fabrică, unde producția va rămâne limitată, pentru că dacă se produce în cantități mari, calitatea se pierde”, mărturisește tânărul antreprenor.

Care este secretul unui kulen bun

Ivan produce kulen după propria rețetă și spune că secretul gustului stă în alegerea atentă a cărnii și a ardeiului roșu, folosind doar o cantitate minimă de condimente.

În același timp, el susține ideea revenirii tinerilor la sat și consideră că mediul rural poate oferi nu doar oportunități de afaceri, ci și un stil de viață mai sănătos decât în oraș.

„Am cunoscut lumea și m-am căutat pe mine prin lume, iar apoi am realizat că acesta este de fapt universul meu. Aici, de unde provin, sunt rădăcinile mele și aici continui să le întăresc”, explică Ivan Relotić.

Satul Podlokanj se află la granița dintre Serbia, România și Ungaria și are aproximativ 70 de locuitori.

Serbia oferă 13.000 de euro celor care vor să cumpere o casă cu teren la sat. Banii sunt nerambursabili

Statul sârb acordă până la 13.000 de euro sub formă de sprijin nerambursabil pentru cumpărarea unei case la țară. Autoritățile susțin că acest program, dar și stimulentele pentru tinerii fermieri reprezintă o oportunitate reală pentru cei care doresc să înceapă de la zero într-un mediu rural.

Inițiativa este coordonată de Ministerul pentru Îngrijirea Satului din Serbia, instituție care gestionează măsurile destinate relansării satelor afectate de depopulare și criză economică.

După aprobarea fondurilor de către minister, suma este transferată în contul administrației locale, care încheie contractul de vânzare-cumpărare cu proprietarul.

Fondurile vor fi acordate cel târziu până la 30 noiembrie 2026.

