Accident mortal între două TIR-uri pe DN 6, în Caraș-Severin

Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață pe DN 6, la kilometrul 461+200 de metri, în afara localității Jupa, județul Caraș-Severin.

În coliziune au fost implicate două ansambluri de vehicule de mare tonaj, relatează news.ro. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Caraș-Severin, accidentul a avut loc în jurul orei 7:00.

Cum s-a produs tragedia din Jupa

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un TIR condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani, care se deplasa din direcția Caransebeș către Lugoj, ar fi pătruns pe sensul opus de mers.

Vehiculul a intrat în coliziune frontală cu un alt ansamblu de vehicule, condus de un cetățean uzbec.

Impactul a fost extrem de violent.

„Astăzi, în jurul orei 7.00, pe DN 6, la kilometrul 461+200 m, în afara localităţii Jupa, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două ansambluri de vehicule. Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un ansamblu de vehicule (TIR) condus de un bărbat de 39 de ani, care circula din direcţia Caransebeş către Lugoj, ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, intrând în coliziune frontală cu un alt ansamblu de vehicule, condus de un cetăţean uzbec”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

Șoferul care ar fi provocat accidentul a murit

În urma coliziunii, bărbatul de 39 de ani care ar fi provocat accidentul a murit pe loc.

De asemenea, șoferul celui de-al doilea TIR și un pasager aflat în vehicul au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Accidentul a dus la blocarea completă a circulației pe DN 6, în zona producerii impactului.

Polițiștii au anunțat că reluarea traficului este estimată după aproximativ două ore, în funcție de desfășurarea cercetărilor și de operațiunile de degajare a carosabilului.

Anchetatorii continuă verificările, pentru a stabili cu exactitate motivele pentru care TIR-ul condus de bărbatul de 39 de ani a ajuns pe sensul opus de circulație.