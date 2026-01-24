Șofer de TIR strivit sub tone de porumb

Un cetățean croat, Josip K., în vârstă de 30 de ani, a murit miercuri după-amiază în Italia, în urma unui grav accident de muncă. Bărbatul a fost îngropat sub o cantitate mare de porumb în timpul descărcării unui camion, relatează publicația Corriere della Sera.

Tragedia s-a produs în jurul orei 15.00, în incinta fabricii Santa Rita, situată în localitatea Roncadello di Dovere, în provincia Cremona. Josip lucra ca șofer de camion pentru o firmă specializată în procesarea și uscarea cerealelor și efectua operațiuni de descărcare a porumbului lângă un siloz.

Camionagiul croat a murit după două ore, la spital

Potrivit primelor informații, în momentul deschiderii remorcii s-ar fi produs o defecțiune a sistemului, iar o cantitate mare de porumb s-a prăbușit peste bărbat. Acesta a reușit doar să strige pentru scurt timp după ajutor, înainte de a-și pierde conștiența.

Colegii săi au intervenit imediat și au alertat serviciile de urgență. La fața locului au ajuns un medic și echipaje de ambulanță, iar din cauza gravității rănilor, șoferul a fost transportat de urgență cu elicopterul la spitalul Papa Giovanni XXIII din Bergamo. Josip K. a ajuns la unitatea medicală în stare critică, însă, în ciuda eforturilor depuse de medici, a decedat puțin după ora 17.00.

Circumstanțele accidentului sunt investigate de inspectorii ATS Valpadana, împreună cu carabinierii din Rivolta dAdda. Remorca a fost pusă sub sechestru pentru expertize tehnice.

Anul trecut, un accident asemănător a avut loc la o groapă de gunoi din Germania, când un șofer de TIR a fost îngropat sub molozul pe care îl descărca, fiind rănit grav. Bărbatul a fost acoperit pe jumătate, iar pompierii, în lipsa unui acces rapid cu utilaje, l-au dezgropat cu mâinile.

Tot în 2025, în Italia, un camionagiu român și-a pierdut viața, după ce blocurile de beton pe care le transporta s-au deplasat înainte, probabil în urma unei opriri bruște, izbind cabina autotrenului. Echipajele de intervenție au sosit rapid, însă orice tentativă de salvare s-a dovedit inutilă. Paramedicii de la 118 nu au putut decât să constate decesul bărbatului.