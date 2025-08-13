Șoferul, prins sub propria încărcătură

Inițial s-a crezut că victima era un angajat al gropii de gunoi, însă s-a confirmat că este chiar șoferul camionului. Bărbatul descărca moloz provenit dintr-o lucrare de reabilitare a unui tunel din zona Brilon, material care, potrivit autorităților, conținea substanțe periculoase, precum hidrocarburi aromatice policiclice, considerate potențial cancerigene.

În momentul în care a ridicat bena pentru a descărca, molozul s-a prăbușit peste el. Autoritățile au precizat că nu există indicii privind o defecțiune tehnică la camion.

Salvare dramatică, cu mâinile goale

Șoferul a fost acoperit pe jumătate, cu partea superioară a corpului încă liberă. Pompierii au intervenit de urgență și, în lipsa unui acces rapid cu utilaje, l-au dezgropat cu mâinile.

„A fost o intervenție contracronometru”, au transmis salvatorii. Victima a fost transportată cu un elicopter la o clinică din Duisburg. Potrivit companiei Awista, angajatorul său, starea lui este „stabilă, având în vedere circumstanțele”.

Anchetă pentru respectarea timpilor de odihnă

Poliția și procuratura au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul. Printre măsurile luate se numără citirea cartelei tahograf, pentru a verifica dacă șoferul a respectat timpii legali de conducere și odihnă. Camionul ar putea fi supus expertizelor.

Recomandări Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft

Reprezentanții regiunii și ai companiei Awista au precizat că nu există, deocamdată, indicii că operatorul gropii de gunoi ar fi responsabil.

„Dacă din anchetă vor reieși indicii privind o posibilă culpă, îi vom analiza cu prioritate. Siguranța rămâne pentru noi cel mai important lucru”, au transmis oficialii Awista.

Zentraldeponie din Hubbelrath este destinată în special clienților din sectorul industrial și primește anual aproximativ 180.000 de tone de deșeuri periculoase, precum moloz, zgură, cenușă sau resturi de metale, care nu pot fi reciclate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE