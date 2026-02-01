Potrivit publicației Blick, victima, un kosovar de 83 de ani, traversa regulamentar în momentul impactului. În timpul accidentului, șoferul scria un mesaj pe telefon.

Ancheta Poliției Cantonale a confirmat că bărbatul naviga pe telefonul mobil în timpul accidentului.

La ora 11.50, acesta scria un SMS, iar 14 secunde mai târziu a realizat o captură de ecran. Peste alte 17 secunde, imediat după impact, șoferul a contactat poliția pentru a raporta accidentul. Din păcate, victima nu a supraviețuit.

Tribunalul districtual din Horgen, Elveția, l-a condamnat pe șofer, cu suspendare. Elvețianul a fost condamnat la o pedeapsă cu suspendare de 180 de zile-amendă, fiecare în valoare de 30 de franci (32 de euro), cu o perioadă de probă de doi ani. La aceasta se adaugă o amendă în valoare de 800 de franci (872 euro).

În fața instanței, bărbatul și-a exprimat regretul profund față de familia victimei: „Nu am cuvinte să exprim ce simt. Și o parte din mine a murit.”

Avocatul Martin Hablützel, citat de Tages-Anzeiger, a criticat sever pedeapsa aplicată, considerând-o mult prea blândă.

„Pentru rudele victimei, aceasta este o a doua palmă peste față”, a declarat avocatul.

El a adăugat că scrierea de mesaje la volan este nu doar interzisă, ci și extrem de periculoasă, iar o astfel de sancțiune minimă nu are un efect preventiv adecvat.

