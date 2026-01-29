Potrivit presei elvețiene, o femeie de aproximativ 60 de ani din districtul Baden a redistribuit pe Facebook un avertisment despre un radar semistaționar al poliției. Ulterior, o persoană a depus plângere, iar procurorii au deschis o anchetă.

Femeia a fost sancționată pentru încălcarea legislației rutiere cu 600 de franci elvețieni (circa 650 de euro). În astfel de cazuri, amenzile pot include sancțiunea principală plus taxe judiciare, ceea ce poate ridica suma totală la câteva sute de franci elvețieni.

Neplata amenzii poate duce la o pedeapsă cu închisoarea de două zile.

O altă femeie din cantonul Thurgau, care moderează un grup de Facebook dedicat avertizărilor șoferilor pentru radar sau poliție, a primit o amendă de 500 de franci elvețieni (535 de euro) și trebuie să plătească și 780 de franci (835 de euro) reprezentând taxe administrative.

Asta după ce a postat în grupul de Facebook avertismente despre limitele de viteză și controalele vehiculelor. Grupul Meta, care deține Facebook, a colaborat cu autoritățile și le-a transmis datele femeii, care trebuie să achite o amendă de aproape 1.400 de euro, potrivit Beobachter.

„Acțiunea poliției este solidă din punct de vedere juridic și în niciun caz scandaloasă. Cea mai înțeleaptă strategie este pur și simplu să respectați limitele de viteză aplicabile”, a subliniat Martin Steiger, avocat specializat în drept digital.

În Elveția, avertizarea privind radarele este ilegală de 13 ani, inclusiv pe rețele sociale sau în grupuri online. Chiar și distribuirea unei postări existente poate fi considerată infracțiune.

Legea elvețiană este extrem de strictă în acest domeniu. Autoritățile consideră că astfel de avertismente îi ajută pe șoferi să evite sancțiunile și încurajează depășirea vitezei legale.

Conform reglementărilor, este interzisă avertizarea privind radarele prin aplicații, rețele sociale, WhatsApp sau alte metode de comunicare.

Mai mult, chiar și deținerea sau utilizarea aplicațiilor ori dispozitivelor de avertizare radar este sancționată în anumite situații, scrie The Local Switzerland.

Un șofer din Elveția, care a depășit limita de viteză cu 1 km/h, a contestat amenda și trebuie să plătească 2.800 de euro.



