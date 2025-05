Șoferul de taxi Nassim Mimun, în vârstă de 40 de ani, susține că Lammy a refuzat să plătească pentru o călătorie de șase ore până la o stațiune de schi din Franța. Mimun a prezentat imagini cu interiorul mașinii sale plin de gunoi.

Incidentul a avut loc după ce Lammy, în vârstă de 52 de ani, a petrecut trei zile alături de Regele și Regina Marii Britanii într-o vizită de stat în Italia. Ulterior, el și soția sa au fost transportați de la Forli la Flaine, în Alpii francezi.

Conform relatării șoferului, situația a escaladat rapid când Lammy „a devenit agresiv” atunci când i s-a cerut să plătească tariful de 588 de lire sterline. Mimun l-a acuzat pe membrul Partidului Laburist că „i-a smuls chitanța din mână” când i s-a solicitat plata cursei. Lammy a declarat public că „respinge total” aceste acuzații, afirmând că tariful a fost achitat integral.

Șoferul de taxi prezintă dovezi

Șoferul a adăugat că ministrul, împreună cu soția sa, au lăsat mașina „într-o stare murdară”. Fotografiile făcute de Mimun arată scaunele din spate ale taxiului pline de gunoi, inclusiv un ambalaj de sandwich, o furculiță de plastic și un pahar de cafea aruncat.

Mimun a declarat pentru The Sun: „Am solicitat 700 de euro în plus, deoarece mi-am dat seama când au urcat că erau VIP-uri. Bagajele lor au făcut acest lucru clar.” El a adăugat: „Când am aflat cine era domnul Lammy, mai târziu, mi-am dat seama că mi-a pus viața în pericol. Nu erau gărzi de corp sau altceva.”

Disputa privind plata cursei

Compania de transport care a rezervat taxiul a plătit tariful la rata oferită înainte de călătorie. Cu toate acestea, Mimun susține că acest lucru s-a întâmplat înainte de a-și da seama pe cine transporta, dată fiind poziția înaltă a lui Lammy în guvernul britanic. Șoferul a clarificat că pasagerii trebuiau să plătească 600 de lire sterline din tariful total de 1.306 lire sterline.

Lammy și soția sa, artista Nicola Green, în vârstă de 53 de ani, insistă că nu datorau nicio sumă. Mimun l-a acuzat pe Lammy că s-a transformat într-un „bătăuș”. El a declarat: „Când i-am lăsat în Franța și am cerut banii în plus, domnul Lammy și-a ieșit din fire.

Se comporta ca un bătăuș.” Șoferul a adăugat: „Pentru că m-am speriat de comportamentul domnului Lammy, am plecat de lângă ei. Ușile mașinii erau deschise și nu aveam idee că bagajele lor erau încă în mașina mea.”

Investigație în curs

Procurorul Boris Duffau a confirmat că șoferul de taxi este acuzat de furt în urma investigației. Acest lucru se datorează faptului că a plecat cu bunuri valoroase aparținând lui Lammy.

Mimun va fi audiat în instanță pe 3 noiembrie pentru a răspunde acuzației de „îndepărtare frauduloasă a bagajelor și a banilor”. Duffau a declarat: „Poveștile celor două părți nu sunt aceleași. Desigur, pasagerii nu spun același lucru ca șoferul atunci când a depus plângerea. Pasagerii au asigurat că șoferul fusese deja plătit. Șoferul a spus contrariul.”

