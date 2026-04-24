Ce poți face de 1 Mai în Iași

Ziua de 1 mai 2026 aduce o serie de evenimente captivante în Iași. Orașul oferă o combinație de adrenalină, cultură și relaxare, perfectă pentru această zi. Oamenii vor putea participa la un festival de tatuaje, însă pot merge și la diverse expoziții sau teatru.

Minivacanța de 1 Mai 2026 oferă milioane de români prilejul unui weekend prelungit, întrucât sărbătoarea cade într-o zi de vineri. Astfel, angajații vor avea la dispoziție trei zile libere consecutive, ideale pentru o escapadă de primăvară.

International TattooFest Iași 2026 – ediția 16

Iași devine, între 1 și 3 mai 2026, centrul artei corporale din România, găzduind ediția a 16-a a International TattooFest. Evenimentul se desfășoară la Sala de Atletism Grădinari „Maricica Puică” și promite trei zile de tatuaje live, concursuri și muzică de festival, relatează publicația locală Iași365.

Organizat de Moskon Gelu Lăpușneanu și echipa sa, TattooFest are o tradiție de 15 ani în promovarea artei tatuajului. Programul zilnic este între orele 11.00 și 22.00, iar accesul costă 20 de lei.

Petreceri și concerte de 1 Mai în Iași

Evenimentul Kletka Rave are loc la SoHo Club & Lounge din Iași pe data de 1 mai 2026, de la ora 23.00.

Dreamers x Hertzroom prezintă Hardtechno Rave. În ceea ce privește line-up-ul, acesta va fi următorul: Gifun, Rbabusca, Omulspin, Komi, Lau, Another.

Evenimentul MEZZANINE | Single Release va avea loc vineri, 1 mai 2026, începând cu ora 20:00, în Iași. Trupa locală de Pop Rock/Indie, Mezzanine, își va lansa noul single în cadrul unui concert live găzduit de Urbana Club.

Grill Fest muncitoresc la Restaurant Caucaz

Iași se pregătește pentru un festin culinar autentic atât pe 1, cât și pe 2 Mai la Restaurant Caucaz. Inspirat de tradițiile din regiunea Caucazului, evenimentul „Grill Fest Muncitoresc” aduce laolaltă preparate pregătite la foc domolit și arome unice.

Pasionații de gastronomie pot participa de la ora 12.00-15.00, iar prețul unui bilet este de 149 de lei.

Meniul include shashlik de pui și porc, lyulya kebab de pui și combinații de vită cu porc, pâine tradițională georgiană (shoti), salată de varză murată cu sfeclă, cartofi copți și sosuri de casă, conform site-ului Zile și nopți.

Expoziții și teatru la Iași de 1 Mai

În perioada 19 aprilie – 31 mai 2026 are loc expoziția de pictură „Tăcerea dintre chipuri”, semnată de artistul ieșean Sebastian Frost, la Muzeul Unirii din Iași, conform publicației locale Iași TV Life.

Între 7 aprilie 2026 –3 mai 2026 are loc expoziția de arhitectură „Future Proof” la Palatul Culturii.

Între 7 aprilie 2026 – 01 mai 2026 are loc o expoziție: „Față în Față. Începuturi” la Muzeul Unirii din Iași.

Totodată, oamenii se pot bucura și de o piesă de teatru. Vineri, 1 mai 2026, sâmbătă, 2 mai 2026 şi duminică, 3 mai 2026, de la ora 19:00, are loc piesa „Digul și alte povestiri”, regia Radu Afrim, Sala de Teatru la CUB.

