Două autoturisme au fost implicate

Incidentul s-a produs la km 104 al autostrăzii A1, pe sensul de deplasare către București, fiind implicate două autoturisme, conform Jurnalul de Argeș.

Șoferul de 64 de ani, din București, a făcut manevra de întoarcere, ajungând perpendicular pe axul drumului, conform autorităților. A fost lovit de un alt autoturism care era condus regulamentar, de un bărbat de 35 de ani, din Pitești.

În urma incidentului rutier nu a rezultat rănirea niciunei persoane, doar pagube materiale.

Ce sancțiuni i s-au aplicat șoferului de 64 de ani

În acest context, șoferul de 64 de ani a fost sancționat contravențional, cu amendă de 1.822,5 lei, totodată fiind aplicată reținerea permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru un total de 150 de zile.

Polițiștii fac precizarea despre măsura complementară că rezultă din măsura de suspendare pentru 120 de zile ca urmare a efectuării manevrei de întoarcere pe autostradă, la care se adaugă 30 de zile ca urmare a faptului că manevra s-a soldat cu eveniment rutier.

Totodată, măsura complementară este exceptată de la posibilitatea reducerii perioadei de suspendare cu 1/3, conform prevederilor legale.

