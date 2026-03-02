Zeci de kilograme de marijuana, ascunse într-un plafon fals

Doi români care efectuau frecvent curse între Spania și România, transportând pasageri sau colete, au fost opriți la un control vamal în sensul giratoriu din Banyuls-sur-Mer, o comună din departamentul Pyrénées-Orientales, în Franța.

Vameșii au observat o diferență suspectă între acoperișul și plafonul interior al autoutilitarei și, după ce au scos unul dintre șuruburi, mirosul puternic de canabis a umplut vehiculul.

Într-un final, șoferul a cedat și le-a arătat agenților mecanismul de deschidere al ascunzătorii, iar în interior au fost găsite 48 de pachete, care conțineau în total 84,2 kilograme de marijuana.

„Credeam că e tutun”

În fața instanței, proprietarul dubei a explicat că transporta, fără declarații oficiale, colete și persoane din Spania către România. Își aștepta clienții într-o parcare din Almería, unde aceștia veneau direct la el.

Rămas fără permis, angajase un șofer. Potrivit declarațiilor sale, un conațional i-ar fi cerut să transporte 70 de kilograme de tutun pentru suma de 600 de euro, iar el a acceptat. A susținut că a realizat abia în ultimele luni că duba, cumpărată cu doi ani în urmă, avea o ascunzătoare amenajată în plafon.

Potrivit lindependant.fr, judecătorii au pus la îndoială versiunea sa, întrebându-l cum nu a simțit mirosul în momentul încărcării pachetelor și de ce nu a îndepărtat plafonul fals.

Procurorul, enervat de explicațiile românului

Șoferul a declarat în faza de anchetă că știa că angajatorul său avea legături cu persoane periculoase, dar a afirmat că nu știa că transportă droguri și că a crezut că este vorba despre tutun.

Procurorul s-a arătat iritat de aceste explicații: pachetele erau transparente și emanau un miros puternic, imposibil de confundat cu tutunul. A cerut doi ani de închisoare cu executare pentru fiecare inculpat.

Avocații au susținut că simpla suspiciune nu echivalează cu certitudinea și au solicitat pedepse mai reduse. Instanța însă a decis doi ani de închisoare pentru proprietarul dubei și 18 luni pentru șofer.

În urmă cu un an, tot în Franța, un șofer român de TIR a fost reținut de vameși, între Aix și Brignoles, după ce a fost prins cu o cantitate de 50 de kilograme de cocaină ascunsă în remorcă. Iar luna trecută, în Italia, un camionagiu român a fost arestat de polițiștii din Massa Carrara, Italia, după ce au descoperit în camionul acestuia peste 100 de kilograme de cocaină, evaluate la aproximativ 3 milioane de euro.

