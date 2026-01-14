Românul, prins la un control de rutină pe autostradă

Potrivit unui comunicat oficial al poliției austriece, verificarea a avut loc pe 13 ianuarie 2026, pe autostrada L537, în zona localității Sattledt, în cadrul unei acțiuni desfășurate de serviciul de circulație districtual Wels-Land Traffic Service.

Polițiștii au oprit un camion cu semiremorcă înmatriculat în România, condus de un bărbat în vârstă de 28 de ani. Verificările au vizat respectarea legislației rutiere, cu accent pe timpii de conducere și perioadele obligatorii de pauză pentru șoferii profesioniști.

Record de 42 de abateri în doar 30 de zile

Analiza datelor din tahograf a arătat că, pe parcursul a 30 de zile de activitate, șoferul român a comis nu mai puțin de 42 de încălcări ale regulilor privind odihna și timpul petrecut la volan. Autoritățile au precizat că unele dintre aceste abateri au fost considerate foarte grave.

Astfel de încălcări indică depășiri semnificative ale timpului maxim permis pentru condus și lipsa pauzelor obligatorii, reguli impuse tocmai pentru a preveni accidentele rutiere grave.

Șoferul român a recunoscut faptele

Conform poliției austriece, șoferul a recunoscut că era conștient de abaterile comise. În urma constatărilor, acesta a fost obligat să plătească pe loc o sumă de bani cu titlu de garanție, așa cum prevăd procedurile legale din Austria în astfel de cazuri. După achitarea garanției și finalizarea controlului, conducătorului auto i s-a permis să își continue deplasarea.

Reglementările privind timpii de conducere și de odihnă sunt aplicate strict în Austria și în alte state europene pentru a reduce riscul de accidente. Șofatul prelungit, fără pauze suficiente, crește semnificativ riscul de erori, oboseală extremă și evenimente rutiere cu urmări grave.